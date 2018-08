Fórmula 1 Fernando Alonso anuncia su adiós a la Fórmula 1 Alonso, durante un Gran Premio. / AFP En un vídeo subido a sus redes sociales el asturiano comunicó su intención de explorar nuevos retos, aunque McLaren sólo indica que no correrá en 2019 COLPISA Madrid Martes, 14 agosto 2018, 17:47

Fernando Alonso dejará la Fórmula 1 a final de temporada. Así lo anunció el asturiano en un vídeo subido a sus redes sociales en el que homenajea a la competición y deja claro que este será su último año como piloto.

En el video, rodado en su museo, el piloto asturiano dedica unas bonitas palabras a la F1. «Tú no me esperabas y yo no estaba seguro de quererte conocer. Me diste mucho y yo te lo di todo. Juntos hemos pasado grandes momentos y otros realmente malos. Hemos jugado juntos contra rivales increibles. Te he visto cambiar muchas veces para bien, y otras veces, en mi opinión, para mal. Hoy tengo otros retos mejores de los que me puedes ofrecer, por eso este año, pilotando a mi mejor nivel, es como quiero recordarte. Sólo puede estarte agradecido a ti y a las personas que eres tú por haberme enseñado tantas cosas. Sé que siempre me querrás, y sabes que siempre te querré».

Despedida por parte de McLaren

Por su parte, McLaren emitió un comunicado en su página web en el que, curiosamente, sólo indica que Alonso no correrá «en 2019». Además, en declaraciones recogidas por el propio equipo, Zack Brown (director ejecutivo) aseguró que en el equipo respetan «esta decisión», aunque creen «que Fernando está en el mejor momento de su carrera.». Por último, quiso dejar claro que el asturiano «es una leyenda tanto para el campeonato como para el equipo».

McLaren Racing today confirms that double F1 World Champion Fernando Alonso will not race in Formula 1 in 2019. https://t.co/hbOCGZP3E2 — McLaren (@McLarenF1) 14 de agosto de 2018

Por su parte, Alonso, tambien en declaraciones a la web de McLaren, explicó su decisión. «Después de 17 fantásticos años en este gran deporte, ha llegado el momento de realizar un cambio» afirmó el asturiano. Por otro lado aseguró que en lo que resta de temporada su «compromiso va a ser total». El asturiano desveló que Chase Carey (presidente de la F1) «hizo sus esfuerzos para que cambiara de opinión».

Por último, agredeció el apoyo de los aficionados a la F1 y aseguró que espera que sus caminos «se vuelvan a cruzar en un futuro».