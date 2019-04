Fútbol | Racing Un buen día para ser campeón Gil y Julen, que hoy estarán en el once titular, felicitan a Cayarga, que también estará, tras marcar un gol. / Roberto Ruiz El Racing depende de sí mismo hoy (17.00 horas) ante el Leioa para sellar matemáticamente el título y con el objetivo cumplido podrá empezar a pensar en el play off MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 27 abril 2019, 07:53

No hay nada peor que al punto final de los finales no le sigan unos puntos suspensivos... Eso fue precisamente lo que al Racing le ocurrió el pasado mes de mayo. Hace ya un año. Menos una semana, para ser exactos. Se quedó sin nada que decir. Mudo. Cayó con tanto estrépito el día más indicado que todo lo demás estaba de más. Se le secaron las lágrimas de tanto llorar. Fue en Anoeta, allí firmó el peor final de todos. Sin embargo, hoy todo es distinto. Hoy sí que le puede poner punto final a la temporada regular y colgarle los puntos suspensivos a un futuro prometedor. Hoy es cuando depende de sí mismo para cerrar el primero de los objetivos, ser campeón, y quedarse después sólo a una carta: ascender.

Al Racing únicamente le hace falta firmar con el Leioa el mismo resultado que el Mirandés, segundo clasificado, consume ante el Logroñés en su compromiso de la jornada. Los racinguistas han hecho las cosas tan bien a día de hoy que pueden permitirse el lujo de tres semanas antes que los demás aparcar la calculadora y sacar el vídeo. Se lo han ganado. No hay dudas. Iván Ania es el que más ganas tiene de quitarse ese peso cuanto antes. La tremenda distancia con el inmediato perseguidor -actualmente nueve puntos, pero hasta hace unos días once- hace que se dé por hecho y, por tanto, provoca el hastío injustificado -o sí- que tiene al racinguismo en modo pausa. Hoy tan sólo habrá poco más de 300 aficionados en Sarriena y es que andan como los jugadores, dosificando esfuerzos para el play off.

Sea como fuere, Ania no quiere dejar escapar su primer 'match ball'. Es la primera jornada en la que su equipo puede ser campeón -por sus propios méritos- y no quiere perder el tiempo. Para ello, ayer se encerró tras los muros de La Albericia para ensayar lo de hoy y aunque nadie lo vio, tampoco será difícil acertar. El planteamiento es que jueguen los mejores o los que mejor estén -de esta manera no se hieren susceptibilidades- y después, con el título en al mano, ya se verá. Eso comprende que no existan muchos cambios con respecto a lo del último día, ante el Amorebieta, que si bien fue un partido con más nubes que claros sí que reunió a los efectivos que a día de hoy encabezan la lista. Con Crespo, en la portería, la defensa viene hecha por eliminación: Buñuel, Olaortua, Gil y Castañeda.

Figueras está lesionado y Redru será el descarte. Hasta aquí se cae por su propio peso. En el centro del campo, basta con tirar de lógica para acertar. A expensas de una sorpresa, Sergio Ruiz y Mario Ortiz es la pareja que más le gusta a Ania y, además, la que mejor se puede amoldar a un campo como Sarriena. En el centro del campo se aplica la teoría de la manta: 'O te tapas los pies o la cabeza, no llega para todo'. Si bien con este dúo se gana en fortaleza defensiva no es menos cierto que se pierde en creatividad. El equipo es más previsible que con Quique Rivero y Rafa de Vicente, que tienen más fútbol y más ganas de arriesgar en un pase. Orden o improvisación ¿A qué carta quedarse? Por el momento, el entrenador lo tiene claro.

La presencia de Dani Segovia, que no es titular desde hace mes y medio, puede ser la gran novedad en el once titular

Hoy se subirán al autocar que va a Lejona 19 jugadores, Ania dejará para última hora la decisión de descartar a uno. Una ingrata labor que sólo a él le toca y que en esta ocasión no es tan delicada, puesto que Lombardo, Figueras y Jon Ander no viajarán por lesión. Aún no ha llegado, por tanto, el tiempo de las rotaciones ni de los descansos y por eso en la famosa línea de tres atacantes, esa que durante meses marcó la diferencia en el campeonato doméstico, tendrá que elegir un trío que juegue y un jugador que le acompañe en el banquillo.

Ania y los estado de forma

Utilizando el argumento del estado de forma Cayarga e Hidalgo son fijos y entre Noguera y Cejudo, el primero sale victorioso. Los dos media puntas andan parecidos, pero el último día es posible que el madrileño se ganase la confianza. Aprovechó mejor sus minutos. Ahora bien, es labor del cuerpo técnico recuperar la mejor versión de Cejudo en estas tres semanas que quedan para el final de Liga. De los técnicos y, como no, del propio Cejudo. Al andaluz se le necesita más que cualquier otra cosa para un lance tan decisivo como el que le espera al Racing. Pocos futbolistas como él militan en Segunda B, y sólo el conjunto cántabro puede contar con él. Sería un auténtico despropósito que Cejudo pasase desapercibido. No obstante, del que más depende que no ocurra es de él mismo. Por el momento, hoy tiene pinta de que puede volver al banquillo.

Después de analizar al rival y confirmar que el pronóstico apunta a un juego directo, a Ania le encaja Dani Segovia como la última pieza de su puzzle. El madrileño ha jugado trece minutos en el último mes y medio, pero hoy, como le ocurrió en Langreo, es el favorito a llevar el '9', por delante incluso de Barral. «Puede ser una referencia», confesó el entrenador asturiano ayer, sin ir más lejos.

Y es que aunque haya perdido el paso de la titularidad, incluso ahora que sin Jon Ander lo tenía más fácil, Segovia se desenvuelve muy bien en ese fútbol que el Leioa practica. Por eso de partida puede que hoy tenga una oportunidad de reivindicarse y de paso demostrarle a su entrenador que después de tanto camino y tantos desvelos el equipo no llega a la fase de ascenso con lo puesto. Lo de Rafa Tresaco sigue en tentativa. No ha pasado de ser una apuesta, aunque llega en un momento en que los riesgos hay que saber canalizarlos.

Y con todo este plan más o menos encauzado, lo que queda fuera del envoltorio principal es una nueva suplencia -más que previsible- de Kitoko y un descarte casi cantado de Redru. Y un día más sin saber de qué color tiene los guantes Zárraga, aunque si el Racing logra ser campeón el próximo domingo se desvelará el secreto porque también sería inaudito que el portero suplente llegase al final de los finales sin estrenarse. Sería como salir a 'porta gayola' en Las Ventas sin saber coger la muleta. Ahí sí que han apostado desde la dirección deportiva. Han debido pensar que Crespo es como los trabajadores autónomos de este país que no se ponen malos nunca. Indestructibles. Hasta ahora han tenido suerte, pero, ¿quién sabe?

Y en frente el Leioa, que quiere ganar para asegurar su participación en la Copa del Rey y así poder ingresar algo de dinero, de la misma manera que hizo el año pasado y que, tras eliminar al Racing precisamente, sumó una cantidad que para su humilde presupuesto se antoja vital. El equipo ha encallado, lleva una victoria en los últimos trece partidos, pero aún así está a tan solo dos puntos del sexto clasificado, el Athletic B, su ansiado objetivo. En definitiva, la de hoy es la primera bola de partido para el proyecto que comenzó en el lodo de Zubieta el 6 de mayo de 2018, cuando el ejército verdiblanco, exhausto, entregó las armas y toco fondo. Ese día es historia como también lo puede ser el de hoy.