El Córdoba envía 500 entradas a Santander
El Racing jugará en el Arcángel el domingo 21 de septiembre a las 21.00 horas
Santander
Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:16
El próximo domingo, día 21, el Racing visita el Nuevo Arcángel en un partido que arrancará a las 21.00 horas y para el que ... el Córdoba ha enviado 500 entradas de la zona visitante a un precio de 20 euros. El reparto será el habitual 238 para la APR, que gestionará directamente su venta, otras tantas reservadas a los abonados verdiblancos y 24 que el club se reserva para compromisos y patrocinadores.
El periodo de reserva se ha abierto ya este mismo sábado, una vez confirmada la cantidad, y permanecerá abierto hasta el miércoles a las 11.00 horas. Si la demanda supera la oferta, ese miércoles a mediodía se efectuará el sorteo y a partir del jueves se podrán comprar las localidades, en taquilla y en efectivo.
