El partido de enero en el Nuevo Arcángel. LOF

El Córdoba envía 500 entradas a Santander

El Racing jugará en el Arcángel el domingo 21 de septiembre a las 21.00 horas

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:16

El próximo domingo, día 21, el Racing visita el Nuevo Arcángel en un partido que arrancará a las 21.00 horas y para el que ... el Córdoba ha enviado 500 entradas de la zona visitante a un precio de 20 euros. El reparto será el habitual 238 para la APR, que gestionará directamente su venta, otras tantas reservadas a los abonados verdiblancos y 24 que el club se reserva para compromisos y patrocinadores.

