El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raúl Lona, durante su último partido como entrenador de la Cultural. Paio García
Fútbol | Segunda División

La Cultural despide a Raúl Llona

El técnico riojano, que cumplía su tercera temporada en León tras el ascenso del curso pasado | Su cese se produce poco más de una semana después de golear al Racing

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:05

Con solo seis jornadas disputadas, ya ha caído el primer entrenador de Segunda División. Ha sido Raúl Llona, hasta la mañana de este lunes técnico ... de la recién ascendida Cultural Leonesa. La derrota del pasado sábado por 1-3 frente al Castellón en el Reino de León ha precipitado el final de la etapa del riojano, que cumplía su tercera temporada al frente de los culturanistas tras el ascenso conseguido el curso pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  3. 3

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  4. 4 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  6. 6

    La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
  7. 7

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  8. 8

    Ryanair recibe 60 millones del Gobierno en sus 21 años en el Seve Ballesteros
  9. 9 El presente y el futuro de la inteligencia artificial, protagonista en Santander
  10. 10

    «El Estado envía más dinero que nunca y los servicios empeoran. ¿A qué lo dedica Buruaga?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Cultural despide a Raúl Llona

La Cultural despide a Raúl Llona