La Cultural despide a Raúl Llona

Con solo seis jornadas disputadas, ya ha caído el primer entrenador de Segunda División. Ha sido Raúl Llona, hasta la mañana de este lunes técnico ... de la recién ascendida Cultural Leonesa. La derrota del pasado sábado por 1-3 frente al Castellón en el Reino de León ha precipitado el final de la etapa del riojano, que cumplía su tercera temporada al frente de los culturanistas tras el ascenso conseguido el curso pasado.

Se da la circunstancia de que la Cultural ha decidido prescindir de su entrenador poco más de una semana después de que el equipo diera la sorpresa en los Campos de Sport goleando a un Racing entonces líder. Los leoneses se colocaron con 0-4 a favor, aunque en los últimos minutos los verdiblancos maquillaron el resultado para terminar 2-4.

La Cultural Leonesa suma cuatro puntos en su regreso a la categoría de plata, con una victoria, un empate y cuatro derrotas, y ocupa puesto de descenso, aunque a solo uno de los de permanencia cuando se han completado solo seis de las 42 jornadas.

El club leonés ha hecho oficial el despido en un comunicado emitido esta mañana de lunes: «La Cultural y Deportiva Leonesa informa que, en el día de hoy, Raúl Llona finaliza su etapa como entrenador del primer equipo. El técnico riojano ha formado parte de nuestro club durante algo más de dos temporadas, contribuyendo al crecimiento de la entidad y logrando, el pasado curso, el ascenso a LaLiga Hypermotion tras quedar campeón de grupo en Primera Federación. Desde el club se agradece a Raúl Llona su trabajo, profesionalidad y dedicación durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo culturalista, así como su implicación en el club a todos los niveles. Asimismo, se reconoce también la labor del cuerpo técnico que le ha acompañado durante esta etapa en León. La Cultural y Deportiva Leonesa le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro».