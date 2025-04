Los enemigos ven al Racing como candidato

Racing: candidato. La pregunta inmediata es: ¿Candidato, a qué? A todo. Eso es lo que piensan sus compañeros de viaje en lo más alto ... de la clasificación. El resultado de la ronda que El Diario Montañés hizo ayer por las cinco ciudades de los enemigos del Racing en la lucha por el ascenso -Elche, Valencia, Miranda de Ebro, Oviedo y Granada- es que nadie le descarta para el ascenso directo, que le ven con calidad suficiente como para ganar cualquier partido y que es el «único» rival que les queda a Elche y Levante, primero y segundo, por los puestos de ascenso. Solo si deja de fallar seguiría teniendo opciones. Ahora bien, así como en todos los lugares donde miran de reojo el resultado de los cántabros cada jornada no descartan su ascenso directo, existe una división de opiniones sobre su éxito final si la gasolina no le da más que para ocupar una plaza de play off.

En esa hipotética situación, hay quien le ve como el equipo más hecho y con más ingredientes para afrontar una pantalla más en el campeonato en el que no hay margen de error. Por jugadores, afición, entrenador y entorno, el Racing es visto como un rival muy peligroso en caso de un emparejamiento en la fase extra de temporada, camino por el cual tan solo hay reservado premio para uno. Sin embargo, hay otros que no le dan muchas posibilidades porque entienden que la temporada se le va a terminar haciendo excesivamente larga.

El peso de los meses. El Racing fue de todos el que mejor empezó y el que llegó a intimidar a sus rivales con una racha que nadie antes había logrado firmar. Pero para algunos de sus rivales, la irregularidad que ha manifestado en los últimos partidos puede ser fruto de soportar tanta presión y de poner las expectativas tan altas durante mucho tiempo. El Racing ha sido líder durante 17 jornadas, más que ninguno de los otros ocho que lo fueron en la categoría y el verse fuera en los últimos partidos podría pasarle factura.

El Racing visto por sus rivales Ataque y defensa Unanimidad en la calidad de los jugadores ofensivos, pero también en las dudas que generan atrás

División de opiniones Hay quien lo ve como el rival más hecho para el play off y quien asegura que «se le hará bola»

Duelos directos Pueden marcar la clave y el que aún queda entre Elche y Levante puede beneficiar al Racing

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de un análisis de sensaciones -lógicamente no hay otra variable que se pueda medir- de los que siguen de cerca el entorno de los equipos que ahora están en disposición de disputarle el premio a los de José Alberto. Todos ven al Elche y al Levante como los rivales a batir y en la gran mayoría de las ciudades únicamente ven al Racing capaz de atentar contra ese liderato de dos cabezas. Admiten que los duelos directos pueden marcar la diferencia y en eso, el Racing es el que más tiene por delante: tres. Alguno, como el que les espera, precisamente en el Martínez Valero al Elche y al Levante, puede ser determinante para que el conjunto cántabro pueda asaltar una de las plazas que ahora mismo ocupan ambos.

De todas las sensaciones que se extraen, la más generalizada es la que le da un plus al Racing con respecto a los demás y la que le da un lastre. Por un lado, existe unanimidad en las cinco ciudades involucradas en el objetivo del ascenso: el Racing tiene jugadores que pueden desnivelar los partidos y sus rivales, no tanto. Todos señalan a Andrés Martín como decisivo en este tramo y en eso, los racinguistas, ganan. No obstante, también hay unanimidad en que en la defensa, el otro lado de la moneda, los verdiblancos «generan dudas». No ven tan sólido por detrás al equipo de José Alberto, cuya esencia siempre es atacar y ser vertical en campo ajeno. Ahora bien, pese a esas dudas, ninguno de los entornos de sus cinco compañeros de viaje descarta al Racing como candidato a todo. Es el que más cerca está del premio gordo, pero también es el que menos margen de error tiene.

Elche «Es la amenaza más seria para el ascenso directo»

«Firme candidato al ascenso. Aquí se le ve como una amenaza seria para el Elche y el Levante», asegura David Esteve, periodista deportivo del Diario AS, que sigue la actualidad del conjunto ilicitano y que transmite la sensación por el Martínez Valero. «Es un equipo que ha sabido sobreponerse al bajón y no caerse del todo», añade al tiempo que destaca que fue el único equipo capaz «de ponerle en apuros y quitarle el balón al Elche en el partido de El Sardinero, donde jugó mucho mejor que cuando el Racing jugó a domicilio». Para Esteve, «el Racing es un equipo que sigue fiel a lo que le ha ido bien, y en eso se parece al Elche de Sarabia, que piensa en jugar atractivo y con jugadores por delante del balón pase lo que pase».

Fiel a su juego «Ha sabido sobreponerse al bajón y no se ha caído del todo. Fue el único que le quitó la pelota al Elche» David Esteve Diario As

El compañero admite que «actualmente cuatro puntos más y el golaveraje, tal y como esta la categoría, es una distancia difícil de superar, pero no hay que olvidar que queda un partido entre el Elche y el Levante y que si el Racing mantiene la distancia y hace los deberes puede dar alcance a cualquiera». Esteve, eso sí, acota la nómina de candidatos al ascenso de manera tajante:«Veo al Racing mucho más serio y más equipo que al resto y por eso, aunque la categoría da muchas sorpresas, veo al Racing como la amenaza más seria».

Levante «El premio gordo es cosa de tres y el Racing es uno»

«El ascenso directo sí es verdad que en las últimas jornadas, da la sensación que ha quedado en cosa de tres y el Racing es uno de ellos», admite Luis Sancho, compañero del Diario AS en Valencia. «Ofensivamente hay que contar siempre con el Racing por la forma en que ha jugado toda la temporada, pero en defensa ofrece dudas y puede perjudicarle en un final tan apretado», añade Sancho, para quien «descartar al Racing del ascenso directo sería algo absurdo y tiene toda la pinta de que se va a jugar todo en la última jornada». Desde la capital del Turia se comparte la duda de que «el Racing tiene a un goleador, Andrés Martín, que no tienen ni el Levante ni el Elche y eso le da una ventaja». También ven como un plus en favor del equipo cántabro «el duelo entre Elche y Levante que queda por jugar, en el que el Racing puede salir beneficiado».

Blanco y negro «En ataque se le ve como un equipazo, pero en defensa ofrece dudas y eso puede perjudicarle» Luis Sancho Diario AS

Allí saben de lo que hablan y su entrenador, Julián Calero, «no quiere ni hablar del play off y solo piensa en el ascenso directo». Destaca que, tanto Elche como Levante, «llegan más fuertes que los demás a este final, después de que incluso hayan estado fuera del play off, pero el Racing tiene todos los ingredientes para estar arriba hasta el final, sobre todo si corrige esa posible endeblez defensiva».

Oviedo «Elche y Levante llegan más fuertes al final»

«Es uno de los principales favoritos, pero solo si fallan el Elche y el Levante, que parecen llegar más fuertes al final», explica Ramón Julia, periodista de El Comercio en Oviedo. En la capital del Principado, «no se piensa ya en el ascenso directo y se está tratando de asegurar el play off» y ven al Racing «como el candidato a pelear, porque es el que más cerca está de la cabeza y porque tiene jugadores que pueden resolver un partido sin hacer gran cosa». Anivel personal, Julia admite que «el Levante y el Elche tienen mejor plantilla que el Racing, que desde fuera da la sensación de que depende mucho de dos futbolistas y eso es bueno, pero hay veces que puede pasar factura». Para el compañero de Asturias y que sigue de cerca los partidos del cuadro ovetense, «los dos primeros llevan siete victorias en las últimas once jornadas y llegan con un poco más de gas que los demás».

«Depende de que fallen por arriba y si lo hacen, sí se le ve como el favorito, pero a la espera» Ramón Julia El Comercio

Julia le da importancia a los partidos contra los rivales directos. «Al Oviedo le quedan tres y al Racing, también. Uno es entre ellos en Santander y puede que de ese partido dependa mucho de lo que pueda pasar». Sin embargo, pase lo que pase ese día, con lo que queda y lo que se ha jugado hasta ahora, la sensación en los vecinos es que «el Racing no puede fallar más para tener una opción».

Mirandés «No puede fallar más si quiere ascender directo»

«El Racing tiene jugadores, tiene entrenador y tiene afición para llegar a este punto y ser un candidato», sostiene Toni Caballero, periodista del El Correo (Miranda de Ebro). Sin embargo, no ve claro al equipo en el momento más importante del año. «Ha hecho una temporada enorme, pero se le está haciendo un poco bola al final». Para Caballero «no hay duda de que tiene una calidad arriba que le hace diferente, pero atrás genera dudas». Esta misma circunstancia, que piensan en Valencia y en Oviedo «puede penalizarle en un final tan igualado y donde los partidos se decantan por la mínima». En la localidad burgalesa «ya no se piensa en el ascenso directo, más bien en cerrar el sexto puesto». Curiosamente «el Mirandés no gana desde que lo hizo ante el Racing, hace cuatro jornadas, y han dado un paso atrás». Esto ha provocado que desde Anduva se piense en que «el Racing puede y debe apuntalar el final en El Sardinero y no tiene margen para fallar nada más».

Factor diferencial «El Racing tiene jugadores como Andrés Martín que no los tiene nadie y eso le da ventaja» Toni Caballero El Correo

No pueden ocultar desde Miranda que «se ve más fuertes y más sólidos al Elche y al Levante, pero por jugadores de calidad el Racing puede lograr el objetivo». Ahora bien, Caballero, que le da opciones de ascenso directo «porque ahí está, en la pelea, a un solo partido de todo», reconoce que de no conseguir el premio gordo, a los cántabros les podría pasar factura el peso de la presión en la fase final. «Si falla y al final juega el play off, a mí me parece que por la temporada que ha hecho se le puede hacer muy largo dos semanas más y más partidos. Le puede costar un play off con lo que eso supone al Racing».

Elche «El Elche es el favorito y Levante y Racing, por igual»

«El Elche, por dinámica, es el favorito, pero luego veo al Racing y al Levante por igual. Son los dos más hechos de los que están ahí ahora en la pelea», señala José Ignacio Cejudo, periodista de El Ideal de Granada. Para el compañero que sigue la actualidad del equipo andaluz «el Racing es el equipo más fuerte de los que pueden jugar el play off;el Mirandés se está desinflando, algo parecido al Huesca». Hasta ahí lo bueno, pero desde la ciudad de la Alhambra ponen los ojos en la forma de juego del equipo cántabro. «Es verdad que el Racing es fiel a una forma de juego muy concreta y que le ha ido muy bien con ella, pero hay veces que se ve a José Alberto demasiado atrevido, casi suicida. El otro día con Soko, en el Huesca, jugar tan adelantado era difícil de entender, pero es verdad que le ha ido bien».

En el segundo premio «En Granada se le ve como el equipo más hecho de todos los que ahora ocupan plaza de play off» José I. Cejudo Ideal

En resumidas cuentas, desde Granada «se ve a los racinguistas como una plantilla con una mezcla de jugadores con calidad y con hambre; una mezcla de talento y ganas que es perfecta para jugar lo que queda», algo que no ve tan claro en el Granada, sexto clasificado «y que ofrece dudas sobre si superará la presión que se necesita para jugar un play off». José Ignacio Cejudo confía en que «los duelos directos pueden marcar la diferencia» y pronostica un final de infarto, ya que en la última jornada Racing y Granada se enfrentarán en El Sardinero. «Los dos pueden jugarse cualquier cosa con 18 puntos que quedan aún por disputar».