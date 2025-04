Aquella goleada insuficiente ante el Castellón de 1993 La última visita del cuadro orellut a Santander data del partido previo a la promoción contra el Español. Pese al 5-1, los cántabros no lograron el ascenso directo

Sergio Herrero Santander Viernes, 11 de abril 2025, 02:00

El último Racing-Castellón data de hace 31 años. No es uno de esos partidos históricos, que se recuerdan cuando llega la fecha, pero sí ... que ha quedado en la memoria de los que lo vivieron aquella noche en los Campos de Sport. Quizá, por lo que pudo significar y no fue. Un ascenso frustrado que después llegó en diferido. Tal vez hasta injusto, porque siempre quedó la sensación de que ocurrieron cosas extrañas 593 kilómetros al este. El caso es que el equipo cántabro, en una velada memorable, le endosó un 5-1 al cuadro orellut y no fue suficiente para lograr el ascenso directo. Así, quedó condenado a jugar la promoción contra el Español –ahora Espanyol– y el final de la historia ya deberían saberlo, porque lo deja claro la canción: «Volveremos a Primera, como en el 93».

Racing Ceballos, Roncal, Merino, Sañudo, Gelucho (Chili, min. 80), Mutiu (Edu García, min. 73), Zigmantovich, Quique Setién, Sabou, Michel Pineda y De Diego. 5 - 1 Castellón Roca, Salva, (Punisic, min. 50), Arias, Javi, Robi, Zúñiga, Juan Carlos, Sergi, (Mladen, min. 61), Raudney y Roqueta. Goles: 1-0, min. 9:Michel Pineda. 2-0, min. 48: Michel Pineda. 2-1, min. 63: Raudney. 3-1, min. 70: Merino. 4-1, min. 80: Sabou. 5-1, min. 92: Quique Setién, de penalti.

Árbitro: Puentes Leira (Comité Gallego). Amonestó a los locales Gelucho y Quique Setién y al visitante Juan Carlos.

Incidencias: Campos de Sport de El Sardinero. 12.500 espectadores y una recaudación de 5.014.000 pesetas. 20 de junio de aquel año. El Racing, que había encadenado seis triunfos consecutivos para dejar atrás un segmento de dudas –al final fueron ocho las victorias seguidas– necesitaba vencer en aquella jornada 38 contra el Castellón y esperar el pinchazo del Valladolid en casa de un salvado Palamós. Eso, o una goleada estratosférica –ocho tantos precisaba, con el triunfo vallisoletano y el gol encajado–, que se quedó a mitad de camino. Al final, la victoria del Valladolid dejó aquel 5-1 en anécdota. En esfuerzo inútil. Los pucelanos vencieron por un gol a dos, gracias a dos penaltis señalados en la primera parte por Carmona Méndez, que les sirvieron a los blanquivioletas para lograr un 1-2 que les permitía celebrar el ascenso directo a Primera División sobre el terreno de juego. Al Racing le obligaba a jugárselo a 180 minutos contra un rival de categoría superior. Pese a las dificultades, noventa minutos antes el equipo cántabro, dirigido por Paquito, saltó al campo creyendo en sus opciones. Ambicioso. No sólo ganar. También golear. El Castellón ya no se jugaba nada. Ampliar La afición hizo salir al equipo del vestuario para volver a aplaudir a los futbolistas. Miguel de las Cuevas La tormenta en los primeros compases de la noche le daba aún más toque de épica. El agua caía del cielo y el vendaval lo puso el Racing sobre el terreno de juego. Minuto 9. 1-0. No hay tiempo que perder. Michel Pineda, llegado en el mercado invernal y héroe a posteriori, sale desde atrás, sorprende a la zaga y bate a Roca de tiro cruzado. Vamos a por otro. Ese gol ponía al conjunto cántabro en Primera División, mientras el Valladolid igualaba en Palamós. 23 minutos duró el ascenso virtual. Desde el empate del cuadro catalán hasta que en el minuto 42 Iván Rocha transformó su segunda pena máxima. Mientras tanto, en Santander al final fueron cinco, pero pudieron ser 'x'. Las oportunidades locales se sucedieron. Sin embargo, el segundo no llegó hasta después del descanso. Otra vez Pineda. Gelucho colgó el balón, tocó Mutiu y el galo, tras controlar con el pecho, fusiló al arquero. Con el Valladolid ganando por la mínima, era necesario ganar al Castellón por siete tantos. En el 63, Raudney bajó el suflé. 2-1. Desde la Costa Brava no llegaban buenas noticias. Aún así, el Racing no levantó el pie del acelerador. A partir de ahí, fue todo un monólogo verdiblanco, que en veinte minutos iba a hacer tres tantos. Los que habría necesitado bastante antes. Merino resolvía una melé en el área a los 25 minutos de la segunda mitad; Marcel Sabou combinaba con Quique Setién en el 80 para resolver de tiro cruzado. 4-1. Oempataba el Palamós o los de Paquito anotaban cuatro más. Misión casi imposible. Ya en el minuto 92, 'el Flaco' Setién, con su inconfundible camiseta por fuera y su brazalete rojo de capitán, iba a marcar el 5-1 definitivo desde el punto de penalti. Noche de transistores, las ondas hicieron el resto. «Victoria del Valladolid en Palamós», confirmaron los locutores de la época. El Racing, a la promoción. No hubo ascenso en ese momento, pero el gran esfuerzo de los futbolistas verdiblancos no fue en vano. El público de los Campos de Sport agasajó a sus jugadores con una ovación. Bueno, en realidad, con dos, porque les obligó a salir del vestuario para completar el tributo. El ascenso, «un objetivo que tendrá que buscar frente al Español, en el difícil trance de una promoción que generalmente ha favorecido a los conjuntos de Primera División», decía Juan Carlos de la Fuente en su crónica. El vaticinio se equivocaba. El Racing, siempre empeñado en los retos, en ser pionero y en darle más emoción de la debida a las cosas. Quién sabe si una victoria el domingo contra el Castellón puede ser el prolegómeno de un ascenso a Primera División. Como en el 93.

