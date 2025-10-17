Las gradas de La Albericia, al fin licitadas

Dos años y medio después de que en marzo de 2023 el entonces vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, presentara el proyecto, ya con presupuesto aprobado, ... y de que el Ejecutivo de Buruaga decidiera seguir adelante con él, las nuevas gradas de los campos 3 y 4 de La Albericia al fin se han licitado. Adjudicadas a Vías y Construcciones del Norte con un precio de 542.193,20 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses «contados a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación de replanteo con resultado viable». Es decir, que en 2026 (no ya este año) la nueva infraestructura debe ser una realidad.

Llegará justo en un momento en el que las Instalaciones Nando Yosu, que cuentan con dos campos de césped natural y otros tantos sintéticos, están al límite de su capacidad. Tanto que desde la temporada pasada el Racing tiene un convenio con el Ayuntamiento de El Astillero para que tanto su equipo femenino y el Rayo Cantabria jueguen en La Planchada, en los renombrados como Campos de Sport de El Astillero.

Las gradas, financiadas por el Gobierno autonómico, deben solucionar una carencia histórica. Solo el campo Santi Gutiérrez Calle, reservado al primer equipo y, hasta 2024, feudo del Rayo, cuenta con graderío -y uno solo-, mientras que el número dos y los dos de hierba artificial, los que se emplean para el fútbol educativo y diversas categorías inferiores, no tienen ningún tipo de tribuna y localidad, como tampoco almacén de equipamiento.

Sin embargo, esta actuación no resulta suficiente, puesto que otro problema acuciante es la no disponibilidad de campos para todos los equipos. La solución preferida por el Racing es la ampliación de La Albericia con un nuevo campo con graderíos y dimensiones reglamentarias -casi un mini estadio en el interior del recinto- e incluso un sexto, aunque en este caso conseguir las dimensiones mínimas resultaría más complejo. Para ello es imprescindible que las instalaciones crezcan, y el único lugar en el que hacerlo es sobre los terrenos que las separan de la S-20, catalogados además como de uso deportivo.

Así lo ha anunciado el club y solicitado al Ayuntamiento de Santander, que por el momento no ha iniciado ningún estudio, o trámite destinado a tal efecto. La vía de la expropiación parece la más factible -quizá la única- dado el número de parcelas en que se divide (18), la inmensa mayoría de titularidad privada, solo tres del Ayuntamiento y una de ellas con actividad. Además, recientemente se ha realizado una pequeña construcción en una de ellas.

En caso de no poder avanzar en la ampliación en el corto o medio plazo, el Racing ya ha sondeado incluso la construcción de una nueva ciudad deportiva en otra ubicación, lo que incluso puede significar sacar la ciudad deportiva de Santander, en la línea de lo que han hecho históricamente otros clubes, en busca de un proyecto económicamente viable y, sobre todo, de una superficie suficiente que garantice que el nuevo equipamiento cubra las necesidades .