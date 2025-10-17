El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Inforgrafía presentada a principios de 2023 de una de las dos nuevas gradas de las Instalaciones Nando Yosu.

Las gradas de La Albericia, al fin licitadas

La obra tiene un plazo de ejecución de cuatro meses para un proyecto que se presentó públicamente en marzo de 2023

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Dos años y medio después de que en marzo de 2023 el entonces vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, presentara el proyecto, ya con presupuesto aprobado, ... y de que el Ejecutivo de Buruaga decidiera seguir adelante con él, las nuevas gradas de los campos 3 y 4 de La Albericia al fin se han licitado. Adjudicadas a Vías y Construcciones del Norte con un precio de 542.193,20 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses «contados a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación de replanteo con resultado viable». Es decir, que en 2026 (no ya este año) la nueva infraestructura debe ser una realidad.

