Toda la información sobre las entradas para el play off El Racing ya ha hecho públicos los precios y descuentos para socios en los partidos de la fase de ascenso que no estaban incluidos en el abono | A esta hora se ha colapsado la venta ante la gran demanda

Leila Bensghaiyar Santander Domingo, 1 de junio 2025, 22:48 | Actualizado 22:55h. Comenta Compartir

El Racing ya es equipo de play off después de ganar al Granada en los Campos de Sport (2-1) , pero después de celebrarlo por todo lo alto, saltar, animar, abrazarse y soñar con lo que viene, varias pregunta se dibujan en la mente los racinguistas. ¿Y ahora cómo conseguimos entradas para la fase de ascenso? ¿A qué precio? ¿Cuándo se pueden conseguir?. El Racing se ha encargado de despejar esas incógnitas. Y es que en el abono temporada no estaban incluidos los partidos de play off, pero el Consejo de Administración del Racing, que quiere contar con el apoyo de los aficionados, ha decidido que los socios van a tener un importante descuento. «Los abonados Oro del tendrán un descuento del 50%, los plata del 45%, y el resto de los abonados, del 40%. A partir de las 22.00 horas de esta noche, en el portal del abonado, van a poder comprar ya su asiento», explicaba Roberto González, el director de comunicación del club. Se podrá adquirir la propia entrada así como un máximo de cuatro más adicionales. Tenemos aproximadamente 4.000 entradas a la venta, y hasta lo que dure», decía González.

Ampliar

El mecanismo es sencillo, tendrán un botón para comprar su propio asiento y, además, estará habilitado otro para la adquisición de entrada anticipada. Es decir, las localidades para sus acompañantes que quieran comprar tanto abonados como simpatizantes. Eso sí, los simpatizantes no tienen descuento. Los abonados sí lo disfrutan en su entrada, pero no en las demás, y quienes no pueden hacerse todavía con un asiento es el público en general. Y otra cosa a tener en cuenta, a partir de este momento queda cerrada la posibilidad de hacerse simpatizante.

⚠️ Nos comunica la empresa encargada de la venta online que, pese a la medidas tomadas, la alta demanda de entradas ha bloqueado el acceso a la base de datos. Están trabajando para reanudar la venta lo antes posible. En el Racing, nada es sencillo a la primera. Sentimos las… https://t.co/tKvWfSotIG — Real Racing Club (@realracingclub) June 1, 2025

Los precios, que son redondeando un 10% más de los habituales en cada partido son los siguientes: Adultos en Preferencias Sur, 22 euros, Preferencia este 26 euros, Preferencia oeste, 31 euros, Tribuna norte y tribuna sur, 34 euros, Tribuna Este, 43 euros y Tribuna Oeste, 50 euros. Movilidad reducida se queda en 20 euros y a todos estos precios hay que aplicarles los descuentos correspondientes para Oro, Plata y abonados en general.

Mañana a las 10.00 horas de la mañana se abrirán las taquillas del estadio en horario de 10.00 a 20.00 horas de manera ininterrumpida para aquellos abonados que prefieran hacerse con sus localidades de manera presencial. Además, tendrán cuatro días reservados para que no tengan prisa. Es decir, lunes, martes, miércoles y jueves hasta las 20.00 horas se va a reservar su asiento.

El jueves, a las 20.00 horas, las entradas de los abonados que no hayan sacado el asiento pasarán a la venta, aunque el club aún no sabe si el viernes se abrirá la venta general o seguirá siendo solo para abonados.

Entradas para el Mirandés

Entradas para el Mirandés

El Racing ya ha mantenido las primeras conversaciones con el Mirandés para el primer encuentro de play off (domingo, Campos de Sport,18.30 horas). «Nos hablan de que van a ser muy poquitas entradas. Están dispuestos ahora mismo a intercambiar 399», comentaba Roberto González. El reparto seguirá la tónica habitual. «45% directamente a las peñas para que la APR gestione entre sus peñas, 45% para un sorteo y como tenemos un poquito más de tiempo empezará a partir de mañana. Ya avisaremos en qué momento se abre la posibilidad de pedir entradas en el sorteo. Y un 5% se queda el club para sus compromisos», explicaba González.

El Mirandés quiere vender sus entradas a 25 euros, así el Racing pondrá ese mismo precio a las destinadas para los aficionados burgaleses.