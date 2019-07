Iván Crespo sufre fractura del peroné y estará de baja alrededor de tres meses Iván Crespo, durante un entrenamiento de la pasada semana, antes de lesionarse. / Daniel Crespo La resonancia confirmó ayer la mala noticia. El portero, que llevaba tres años sin perderse un partido por lesión, evitará el quirófano, pero se enfrenta a una recuperación laboriosa M. M. / P. F. SANTANDER. Martes, 23 julio 2019, 07:26

«Fractura sin desplazamiento del tercio distal del peroné de la pierna izquierda». Así rezaba en el comunicado que ayer, al filo de las 20.30 horas, enviaba el Racing tras conocer los resultados de la resonancia magnética a la que se sometió por la mañana Iván Crespo. El capitán evitará el quirófano y será tratado con «un tratamiento conservador» para recuperarse de la grave lesión que se produjo el pasado sábado en Zarautz, durante el partido amistoso que jugó con el Racing ante la Real Sociedad. El plazo aproximado que se estima es de alrededor de tres meses.

Crespo apenas llevaba siete minutos sobre el terreno de juego cuando se disponía a golpear el balón. El delantero de la Real Sociedad, William José, le desequilibró y el portero golpeó directamente con el interior de su pie izquierdo al suelo, produciéndose la lesión de manera traumática. Crespo, después de ser atendido por los médicos sobre el mismo terreno de juego, intentó seguir, pero al poco tiempo solicitó el cambio. Las primeras exploraciones realizadas por los doctores Cruz y Mantecón invitaban al optimismo, hasta el punto que incluso Chuti Molina por la mañana tranquilizaba al entorno ante la preocupación manifiesta por la salud del capitán. Sin embargo, las pruebas pertinentes confirmaron lo peor.

Crespo tendrá que afrontar una laboriosa recuperación que comenzará con una primera fase de inmovilización y una posterior de endurecimiento. No existe desplazamiento por lo que evitará el quirófano. El cuerpo médico del Racing optará por someter al futbolista a un tratamiento conservador que en el mejor de los pronósticos le permitirá estar de regreso allá por noviembre.

El capitán cae lesionado por primera vez en los tres años que lleva como portero indiscutible del equipo. Apenas unas molestias insignificantes en la primera temporada como racinguista aparecen en su historial. Ha jugado 110 partidos de Liga en estos tres últimos cursos ligueros. Resulta un tanto llamativo que el pasado campeonato, en el que el Racing contó con él en todos los partidos oficiales y en el que, pese a la presencia de Jagoba Zárraga, no tenía recambio ante cualquier imprevisto, no sufrió ni un solo percance. Nada. La decisión de no reforzar la portería por parte del club salió bien, pese al riesgo que ello suponía. Jugó 37 partidos de Liga, los dos del play off y toda la Copa del Rey.

Como si fuera un capricho del destino, Crespo llegó al Racing en 2016 después de que Raúl Domínguez fichase para ser titular. El portero de Cayón llegó lesionado y aquella ausencia la aprovechó de modo inmejorable Crespo. Ahora acaba de llegar al club Luca Zidane para disputarle el puesto al capitán, con el revuelo mediático que ha supuesto y a las primeras de cambio al guardameta cedido por el Real Madrid le ha quedado libre el camino.

Medidas de urgencia

Ayer, precisamente ante la ausencia de Crespo, Ania llamó a filas a Germán y Lucas Díaz, porteros que pertenecen al juvenil y al filial, respectivamente. El segundo de ellos llegó la semana pasada procedente del Real Oviedo Vetusta, con el que jugó 18 partidos en Segunda B la temporada pasada. A sus 23 años llegó a Santander con el rol de tercer portero, pero como consecuencia de la fatal lesión de Crespo es probable que sea el guardameta llamado a ser el recambio de Zidane, que ahora se queda como único portero del primer equipo. Por su parte, el joven Germán Fernández, de 18 años, entrenará con los de Ania, tras cuajar una buena temporada con el Juvenil División de Honor.