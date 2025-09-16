Cómo defender cuando se ataca tanto

Uno de los problemas que arrastra este Racing, en lo que a rendimiento defensivo se refiere, es la descompensación de los futbolistas con los que ... cuenta en ataque; desequilibrantes en esta función, como demuestran en cada partido, pero a los que lógicamente les cuesta bastante más replegarse y ayudar en defensa. De ahí que muchos de los goles en contra nazcan de llegadas desde las bandas en los que los laterales y centrales no están lo suficientemente arropados o se ven en situaciones de inferioridad.

También está penalizando enormemente al equipo las pérdidas de balón, otra de las grandes fuentes de oportunidades en contra. Quizá un exceso de querer circular y manejar la pelota en corto para intentar sacarla bien jugada ya desde la primera línea provoca pérdidas, en especial en futbolistas que no siempre están habituados a manejarse en circunstancias que no sean las específicamente defensivas de su puesto.

Otro debe importante está en el manejo del centro del campo. El Racing sigue sin tener un mediocentro específico que maneje y guíe el juego y sea a la vez dominador del centro del campo, incluidas las ayudas defensivas de todo tipo para reforzar la cobertura cuando el equipo no tiene el balón. Existen futbolistas que manejan el balón en corto y en largo, futbolistas de ida y y vuelta con un gran recorrido que cumplen muy bien con esta función, pero no tanto la del control del puesto, también desde el punto de vista posicional, para mantener la posesión o, cuando no se tiene, que existan menos espacios. Esto genera en ocasiones demasiada separación entre líneas, como se pudo comprobar en algunas fases del partido frente a la Cultural. Algo que también genera situaciones de peligro y dificultades en la cobertura.