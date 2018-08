Fútbol | Racing Juanjo y Antonio Tomás, aún sin ficha Juanjo Expósito celebra un gol durante la temporada pasada. El delantero ya ha dejado claro que su intención es quedarse en el equipo, con el que tiene contrato. / CELEDONIO A 48 horas de iniciarse la Liga, el Racing ha tramitado las licencias de 18 jugadores, pero no las suyas | Además de ellos solo faltan el lesionado Gándara, al que el club puede inscribir en invierno, cuando esté recuperado, y los recién llegados a Santander. El entrenador les considera dos jugadores más ASER FALAGÁN SANTANDER. Viernes, 24 agosto 2018, 07:27

El Racing no ha inscrito en la Federación a Antonio Tomás ni a Juanjo Expósito. Sus fichas figuran como pendientes de actualizar. El club, que de todos modos podría formalizar la documentación si así lo estima oportuno hasta el 31 de agosto, ha dado en consecuencia un nuevo paso en su estrategia para intentar forzar la salida de ambos futbolistas. Antonio Tomás ya sabe que no se cuenta con él, mientras que el caso de Juanjo Expósito es algo más particular: pese a las evidencias de que se busca su salida no se le ha comunicado nada oficialmente. El propio jugador iniste en que nadie en el club le ha dicho que no se cuente con él y que seguirá en Santander.

El caso es que el Racing ya ha tramitado en la Federación la ficha de todos los futbolistas jugadores del primer equipo salvo los recién llegados Raúl Prieto y Dani Segovia, como han confirmado las partes, y ha dejado -al menos por el momento- fuera a dos jugadores incorporados el año pasado (dentro de lo que se denominó 'operación retorno') y aún con contrato en vigor. También a Gándara, pero en este caso su lesión lo explica, mientras que los canteranos -y previsiblemente Jerín- se inscribirán con el filial.

Juanjo y Antonio Tomás fueron los dos únicos jugadores del primer equipo que se quedaron sin jugar el último amistoso, en lo que se ha interpretado como otra medida de presión y, en cualquier caso, un diagnóstico evidente de su situación en el equipo. Ya sea por decisión de cuerpo técnico o por no arriesgar ante una hipotética salida a otro club, el caso es que así lo decidieran ambas partes (el Racing no podría ningún problema).

Los 18 ya inscritos Sergio Ruiz, Aitro Buñuel, Julen Castañeda, Alberto Cayarga, Álvaro Cejudo, Iván Crespo, César Díaz, Jordi Figueras, Óscar Gil, Richie Kitoko, Enzo Lombardo, Daniel Lucas, Iñaki Olaortua, Jon Ander Pérez, Quique Rivero, Mario Soberón, Rafael Vicente, Jagoba Zárraga

Tras haber recibido varias propuestas anteriores del Racing, Juanjo optó el año pasado por regresar a los Campos de Sport pese a tener otras propuestas. Una decisión que tomó al ser la oportunidad de regresar a Cantabria, de modo no está dispuesto a dejar el equipo. En consecuencia, y al tener contrato en vigor, el Racing solo tiene dos opciones: rescindirlo unilateralmente e indemnizarle o mantenerle en la plantilla, aun en la consciencia de que tendrá varios compañeros por delante.

En el futuro del de Ontaneda también puede incidir la política de fichajes de esos últimos días de mercado. Si el equipo incorpora, como es muy probable, algún nuevo delantero su situación se complicaría aún más, mientras que si finalmente la vanguardia queda con los efectivos actuales tiene más opciones de conservar un lugar entre los 25... siempre que Chuti Molina no decida dejarle fuera de todos modos.

Antonio Tomás disputa el balón la pasada temporada.El cántabro ya sabe su difícil situación en el equipo, aunque al igual que Juanjo trabaja como un futbolista más. / Celedonio

De hecho, en las oficinas de los Campos de Sport se barajan todas las posibilidades: que finalmente los dos 'regresados' dejen el equipo, que solo continúe uno de ellos (Juanjo parece tener más opciones) o incluso mantener a los dos, la hipótesis que más desagrada a la dirección y para la que tiene en su mano una rápida solución. Sin embargo, se trataría de un despido caro que el club todavía no ha decidido si abordaría. Y es que pese a no haber formalizado el trámite, el Racing tiene hasta el día 31 para dar de alta a cualquier otro jugador incluidos aquellos que aun formando parte de su plantilla no hubieran sido inscritos con anterioridad.

Ya formalizadas

Los dos veteranos futbolistas, ambos formados en La Albericia, se entrenan, eso sí, con normalidad junto al resto de sus compañeros. El entrenador, Iván Ania, los considera «dos jugadores más del equipo a todos los efectos, como se puede comprobar en los entrenamientos». El asturiano señala que si no han jugado el último amistoso ha sido «por decisión técnica» y no por otros motivos, pero sin que ello signifique que no vaya a contar con ellos si continúan en Santander.

Diferente es el mensaje lanzado en su momento por el club y por Chuti Molina, que señaló que ambos futbolistas ya conocen su situación -no tanto Juanjo- y su situación federativa, sin ficha a 48 horas del arranque liguero. Claro que aún hay tiempo para hacerlo... Y para que se produzca alguna sorpresa más en un Racing que no descarta en absoluto -es más, lo espera- alguna incorporación de última hora.