Encajar demasiado

El Racing no ha dejado la portería a cero en ninguno de los cinco partidos de Liga y es uno de los equipos más goleados ... del campeonato. Sería injusto apuntar a un jugador o incluso a una línea concreta del equipo, pero hay varias claves y casi todas apuntan al centro del campo.

La activación tras pérdida del equipo no es como el año pasado y la línea defensiva no es tan agresiva para lanzar el fuera de juego, y el equipo tiene un carácter un poco más pasivo en campo propio. Jugando así se hace imprescindible que el centro del campo robe o al menos no deje jugar cómodo a los atacantes porque estamos viendo situaciones en las que la defensa está muy expuesta y reciben a los rivales muy sueltos encarándoles ya.

También llama la atención que demasiadas veces centrocampistas rivales reciben a espaldas de los mediocentros racinguistas pudiendo girar en ventaja. Aquí podríamos apuntar a mucha distancia entre línea defensiva y centro del campo, porque en ocasiones el centro del campo va arriba en la presión, a menudo desordenados, y la línea no acompaña yendo hacia delante también, y se dan esas situaciones de rivales solos para recibir en el centro, algo que ha pasado demasiadas veces en los últimos encuentros.

Hay que apuntar asimismo que continúa el problema en las bandas, sobre todo en la izquierda. Salinas gana duelos, es agresivo y rápido, pero necesita ayuda cuando los rivales le generan superioridades numéricas, y en banda. Lo mismo ocurre por la derecha, donde si bien Andrés sin duda ayuda bastante, no acaban de estar finos ni Mantilla ni Michelin.

Son varias las causas y por supuesto solucionables, pero el equipo debería intentar tener porterías a cero para su propia estabilidad y confianza, porque no siempre se puede remontar.