Maguette regresa a la orquesta de siempre

«Esto es como una partida de ajedrez». La frase es de José Alberto y como buen estratega ayer, en El Sardinero, no quiso enseñar ... nada de lo que planea. A estas alturas tampoco hay mucho que ocultar y después de 36 jornadas, el Racing no va a sorprender al Deportivo. Ante el Dépor, el Racing seguirá jugando con el sistema 4-2-3-1 con el que ha llegado hasta aquí y solo se avanzan cambios de posición para defender al rival, que en ocasiones, este sí, varía su dibujo. Por lo visto en el ensayo general –el de los jueves suele serlo– el equipo saltará al campo con la misma propuesta con la que se llevó el partido en Huesca con una sola salvedad, que tampoco ayer desveló del todo, si acaso aumentó las dudas: el lateral derecho.

A seis partidos de acabar el campeonato sería extraño que José Alberto modificara su planteamiento después de tantas insistencias en que la clave «es ser nosotros». Ahora bien, el detalle de hacerse fuerte atrás no atenta contra nada de lo planteado y sí parece un retoque circunstancial. Tapar la llegada por la banda izquierda del Dépor es una de las necesidades que podría solventarse con un cambio de lateral:Mantilla por Michelin.Esto, que se barrunta desde que comenzó la semana, esperaba verse con más claridad sobre el césped de ElSardinero y sí, pero no. Álvaro Mantilla empezó como central en las pruebas y terminó en el carril del '2', correcto, pero fue después de que Michelin recibiera un golpe en el pie izquierdo, sin importancia, y se retirara de la posición.A partir de ese momento, bien es cierto que el camargués solo ejerció de lateral.

El dibujo Sin cambios El equipo llega bien al momento clave. A seis semanas del final de Liga, el dibujo y los jugadores son casi los mismos que al principio del campeonato. Con la duda de dónde jugará Mantilla, si en el lateral o en el centro, el once inicial no presentará sorpresas.

La permuta propició que Manu Hernando entrase de central, que si bien ya lo estaba haciendo en el otro bando, terminó formando pareja con Javi Castro, quien parece que seguirá siendo uno de los zagueros ante los gallegos. En resumidas cuentas, que la posibilidad de que Mantilla sea la sombra, al menos en defensa, de Yeremay cuando este encare cobra fuerza, pero José Alberto se ha encargado de que su colega en los banquillos el domingo, Óscar Gilsanz, no lo tenga claro del todo.

Con el misterio del '2' sin resolver, por mucho que lo esconda, será difícil que el Deportivo no llegue a Santander con la lección aprendida. Nada hace pensar que Mario García no repita en el otro carril, el chaval se ha hecho con el puesto y llega en su mejor momento al final de Liga. Entre los centrales, ayer Javi Montero ya contó como los demás, pero es probable que al sevillano la recuperación total de su lesión de menisco le dé para entrar en la lista de convocados, que ya es noticia después de ser operado hace seis semanas, pero no para tirar la puerta de la titularidad. De nuevo las pruebas que se hicieron en el centro del campo, si se lee entrelíneas, anuncian la ya prevista pareja formada por Unai Vencedor y Maguette. La otra alternativa válida y disponible que siempre ha barajado José Alberto es la entrada de Víctor Meseguer, pero si bien ayer entró en esa posición no es la primera opción en la pizarra.

Las claves Defensa Mantilla podría jugar o bien de central y no cambiar nada o hacerlo de lateral derecho Centro del campo Unai Vencedor y Maguette jugarán por primera vez formando pareja en el doble pivote

El murciano, al igual que su compañero de mercado, Rober González, han perdido el paso de la titularidad después de que en las primeras oportunidades no mejorasen lo que había. Los dos han participado en todos los partidos desde que han llegado, pero ninguno ha asumido el peso específico que se presuponía iban a tener. Ni lo han asumido ni tampoco José Alberto se lo ha dado. O más bien, se lo dio y se lo dejó de dar. Ante el Dépor saldrán una vez más desde el banquillo.

Pareja inédita

Con Unai Vencedor y Maguette ayer se trabajó cómo neutralizar las posibles variantes en el centro del campo de los deportivistas, que bien pueden jugar con un dibujo similar al del Racing o bien lo pueden hacerlo con un 4-3-3 que obligue a ayudas en la medular. En cualquier caso, la pareja racinguista será inédita. En principio, con una división clara de roles: Vencedor más creativo y Maguette, más defensivo.

Y en la zona de ataque está todo visto para sentencia. «Seguid dando apoyos, seguid porque os van a perseguir y así ganamos el espacio a la espalda», gritaba José Alberto ayer en la sesión, toda una declaración de intenciones que implica no renunciar a lo que el equipo ha sido toda la Liga, a excepción de cuando ha perdido el norte.

En ese escenario Andrés Martín fue uno de los jugadores que más enchufado se mostró. Muy concienciado de buscar la falta y parar la posible contra rival cuando perdía la pelota.La famosa presión tras pérdida que ahora inunda las libretas de los entrenadores y que en el fútbol moderno constituye buena parte de los manuales. Este Racing ha adolecido siempre de esa intensidad en los hombres diferenciales, pero ahora se les pide un esfuerzo extra. Al sevillano le acompañarán esta semana los compañeros habituales:Pablo Rodríguez e Íñigo Vicente. Estos dos últimos pasaban estos días por la rueda de prensa y ambos levantaron el estandarte del optimismo. Los dos jugarán en su sitio, no hay mucho que hablar.

'Karri', otra vez el '9'

Como tampoco hay debate en la delantera, donde un Juan Carlos Arana, muy activo y motivado en la sesión de ayer, verá el partido desde la grada.El canario, a quien sus compañeros han defendido y han cerrado filas en su favor en un intento decidido de pasar página cuanto antes de su insólito incidente que acabó con lágrimas de por medio. Arana se perderá el partido por sanción y Karrikaburu repetirá por tercera jornada consecutiva. El navarro ha mejorado a medida que ha ido pasando el campeonato y en buena medida, el trabajo que ha hecho el míster de mantenerle enchufado, incluso cuando no estaba bien y estaba claramente por detrás del canario, ahora da sus frutos. El Racing necesita un delantero activo y que le dé a la línea de tres variantes y ahora el navarro es el hombre.

Las claves Redoblar la intensidad El mensaje del míster va por un trabajo extra en defensa para no caer en los errores de últimamente Las bajas Aritz Aldasoro y Juan Carlos Arana, por sanción, e Íñigo Saniz-Maza, por lesión Alta Después de cinco semanas, Javi Montero completó sin problemas la sesión y entrará en la lista

No hubo trabajo de estrategia, algo que tocará hoy, y sí un intento de concienciar a la plantilla de lo necesario que es no encajar. El cuerpo técnico se afanó en un lance del entrenamiento en potenciar la intensidad y el trabajo de los defensas en los centros al área. Contrarrestar la entrada del rival por banda y por alto es parte del trabajo colectivo que el míster quiere que no falte. Por lo demás, Marco Sangalli también entró en las pruebas de banda, lo mismo que Meseguer y Rober González. No hubo canteranos esta vez en la sesión. No estará David Mella, el delantero deportivista se lesionó esta semana y no jugará en Santander.

El equipo trabajará hoy en La Albericia, aunque a 48 horas del partido la jornada será liviana. Habrá control de cargas para alguno. José Alberto analizará la semana en la previa del partido y a descansar.