«Ha sido el mejor partido de la segunda vuelta»

«Conozco ahora mejor al equipo que hace 100 minutos». José Alberto lo dijo con contundencia. «Después de cada partido conoces mejor a los jugadores; ... en qué circunstancias los puedes utilizar, cómo gestionan las emociones, no solo individual sino a nivel grupal», añadió. Siempre se le conoce a uno mejor en las malas, eso dice el dicho, y la de ayer era una situación límite.

«Creo que hemos hecho el mejor partido de la segunda vuelta en unas circunstancias muy difíciles», señaló el míster en un claro intento de valorar muy alto lo que había hecho el equipo, hasta el punto de que «el gol tempranero recibido» pudo ser el punto de apoyo donde impulsarse para lograr lo que vino después. «Nos vino bien, dijimos: 'no tenemos nada que perder'». Para José Alberto la mejora fue tan grande y rápida que incluso, a su juicio, «el resultado fue corto porque hubo cosas: fueras de juego, el penalti, las entradas del VAR, que para eso está... que pudieron influir».

Quizás, más allá del marcador, que es lo que realmente vale, lo que sí demostró el Racing fue algo que en las últimas jornadas se echaba de menos. «Hemos tenido la madurez suficiente para lograrlo y quitarnos por fin la lacra de Villareal y su madre». Sí, pase lo que pase, lo que se ha conseguido con lo sucedido ayer es pasar página mentalmente de aquel partido en La Cerámica el año pasado que le ha perseguido a este equipo toda la temporada.

«Da igual lo que pase, es lo que ha tocado», decía el míster cuando le preguntaban por el siguiente rival, en este caso, el Mirandés. Su reacción era lógica después del sufrimiento que había padecido el equipo para conseguirlo. Se le veía aliviado, era inevitable. «Borrón y cuenta nueva. Clasificarnos para el play off era algo que teníamos que confirmar lo mas rápido y lo hemos hecho ante un equipo que no se ha rendido ni con diez», explicó. Quizás por esa sensación que se obtiene cuando algo que cuesta tanto se consigue, José Alberto fue directo:«Da igual el rival que tengamos delante, estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Me da igual en casa que fuera». El técnico tiene claro, o al menos eso quiso trasladar, que la Liga regular ya acabó y ahora solo se puede pensar en lo que está por llegar.

De la afición y de lo que puede ser, para el asturiano El Sardinero de cara al play off será crucial. «El recibimiento de hoy –por ayer– fue estrastosférico» y espera que ese valor diferencial se pueda aprovechar. Ahora toca mejorar donde se es más débil. «El equipo en casa se siente cómodo, fuera nos esta costando un poquito más, pero hemos sido el mejor visitante en números y vamos a recuperar el nivel», señaló el míster.

Lo dijo en la previa y lo repitió ayer:«A mayor ilusión mayor desilusión». El míster volvió a ensalzar «el sentimiento de pertenencia que tenemos todos, incluso no siendo de aquí, algo que no es tan habitual». José Alberto admitió que «es normal que cuando el equipo no consigue los resultados y ves que se escapan las cosas en el minuto 103, la gente dude y tenga recuerdos malos».

Y se le preguntó por él. Por su persona y por cómo le tocó vivir lo sucedido. «No necesito que nadie se preocupe, yo siempre estoy bien». Y no dudó en dar una explicación convincente de lo que significa para él todo lo que se está viviendo.«Soy un afortunado porque me dedico a lo que más me gusta.Quise ser futbolista, pero no me dieron las cualidades y soy entrenador, que es la segunda profesión más bonita», por lo que su estado de ánimo es bueno pese a todo. Al míster no le preocupa su persona, lo único que le quita el sueño, pero está solucionado, «son mis jugadores y no les he visto dudar nunca y eso me mantiene tranquilo y me da certeza de que lo vamos a conseguir».

José Alberto quiso poner en valor una vez más la forma en qué el Racing superó ayer una situación «en que se cuestiona todo». El míster apuntó que la clave para lo que viene es, y puso de ejemplo la final del la Champions con la victoria del PSG, «poner las capacidades individuales al servicio del grupo». Esa es la hoja de ruta.

¿Qué le pasó por la cabeza con el gol en el minuto uno? «Que teníamos cien minutos para conseguir lo que queríamos». Dijo que los jugadores «están felices, contentos porque la responsabilidad que tenemos es muy alta, pero hay una oportunidad de subir y hay que que ir a por ella».

«Seremos un rival incómodo a 180 minutos. Hemos entrado con una muy buena energía en el play off», concluyó el míster con un mensaje esperanzador.