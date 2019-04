El Oviedo B-Racing se disputará en el Carlos Tartiere por motivos de seguridad Panorámica del estadio Carlos Tartiere de Oviedo. / P. Lorenzana Pese a que el equipo cántabro ya no se juega nada, la Delegación del Gobierno en Asturias pide el cambio de escenario por el escaso aforo de El Requexón SERGIO HERRERO SANTANDER. Martes, 30 abril 2019, 07:35

Si nada cambia, el partido de la jornada 37 que el Racing debe disputar frente al Oviedo B se disputará en el estadio Carlos Tartiere. La Delegación del Gobierno en Asturias ha solicitado el cambio de escenario al club carbayón por motivos de seguridad, en previsión de un posible alto desplazamiento de seguidores verdiblancos y ante el escaso aforo de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Requexón, donde habitualmente disputa sus encuentros como local el Vetusta. Lo que aún está por determinar es el horario del partido. Si el Oviedo B aún se juega su entrada en el play off, por el horario unificado el partido será el domingo 12 de mayo, a las 18.00 horas.

Un viaje masivo que a día de hoy parece poco probable debido a que el conjunto verdiblanco ya no se juega nada después de haberse proclamado campeón de Liga el pasado sábado, con tres jornadas aún por disputarse. Los encuentros antes del play off para el equipo de Iván Ania no tienen ningún aliciente, a priori, para el aficionado racinguista.

Esta medida ya fue tomada esta misma temporada por la Delegación de Gobierno en Asturias con motivo del enfrentamiento entre los dos filiales del Principado: Oviedo B y Sporting B. En esa ocasión, también se solicitó el traslado al estadio por motivos de seguridad. Un partido previsto para el pasado 27 de enero y que finalmente tuvo que aplazarse por el mal estado del césped del Carlos Tartiere debido a las intensas lluvias por esas fechas. El encuentro se disputó el 6 de marzo y asistieron 2.135 espectadores según los datos aportados por el club ovetense.

Sin horario confirmado, si el Vetusta aún se juega el play off el partido será el domingo 12 a las 18.00 horas

Si el choque se disputa finalmente en el estadio ovetense, el duelo entre Vetusta y Racing se celebrará en un escenario con capacidad para 30.500 espectadores. Algo similar a lo vivido con la visita del conjunto cántabro a El Molinón para enfrentarse al Sporting B, aunque en aquella ocasión fueron más de 1.000 los seguidores verdiblancos desplazados. Una cifra a priori utópica dada la intrascendencia del choque para los de Iván Ania. Precisamente, el técnico racinguista volverá a la que fue su casa.

El Racing volverá al estadio Carlos Tartiere casi seis años después de su última visita. Fue el 3 de noviembre de 2013. Entonces, el equipo dirigido por Paco Fernández, también en Segunda División B, se enfrentaba a uno de sus principales rivales en la lucha por el título. El conjunto verdiblanco logró tres puntos importantísimos en su carrera por el campeonato tras vencer por dos goles a tres. Ander Lafuente y Andreu adelantaron al Racing antes del minuto 15. Cervero recortó distancias de penalti en el 66 y Nieto sentenció la contienda en el 80. El tanto de Alain Arroyo en el 89 para los asturianos no sirvió de nada.

Cuando la Gimnástica visitó El Requexón, el Oviedo envió 200 entradas a Torrelavega, y para poder acoger a los seguidores gimnásticos se instaló una grada supletoria con capacidad para 260 espectadores.

Para el Oviedo B el choque frente al Racing sí que puede tener interés, ya que aún tiene opciones de meterse en el play off de ascenso a Segunda División. El filial carbayón se encuentra a día de hoy en la quinta posición, a cuatro puntos del cuarto clasificado, el Barakaldo. En el encuentro de ida, en los Campos de Sport, el resultado entre cántabros y asturianos fue de empate a uno. Fue el último compromiso de 2018 y el primero de la presente temporada en el que el Racing se dejó puntos actuando como local.