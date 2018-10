Fútbol | Racing En pleno estado de euforia El Racing vuelve a jugra en casa tras su victoria ante el Barakaldo / Alberto Aja Un Racing enrachado recibe al Langreo esperanzado en prolongar su dinámica invicto | Kitoko es la única baja de consideración de Iván Ania, que a cambio recuperará a un Álvaro Cejudo que puede tener sus primeros minutos tras su lesión ASER FALAGÁN Santander Sábado, 13 octubre 2018, 07:45

Si el fútbol es un estado de ánimo, el Racing tiene que estar eufórico. De hecho, si el tópico es cierto, el Langreo tiene poderoso motivos para llegar preocupado a Santander. Por primera vez en mucho tiempo los verdiblancos están plenos de autoestima, henchidos ante su liderato y su condición de invictos y seguros de sí mismos tras reivindicarse a base de resultados. Sienten que la profunda metamorfosis a la que se sometieron desde junio ha funcionado y el equipo ofrece por primera vez en mucho y tiempo; tal vez por primera vez desde que comenzó esta larga travesía por Segunda B, una imagen de grupo compacto y solvente capaz de ganar a cualquiera; capaz de afrontar con garantías una fase de ascenso que se le ha atragantado ya demasiado.

Así que si el fútbol es un estado de ánimo el Racing lo tiene todo a favor para ganar. Lo que pasa es que puestos a echar manos de tópicos en los Campos de Sport se verbaliza con frecuencia uno más autóctono y peliagudo: el del rey de la paparda. El Racing, líder invicto, no puede ser más favorito ante un modesto recién ascendido como el Langreo. El orgulloso equipo asturiano parte como víctima, pero cuidado: más allá de otro estereotipo más, ese -muy cierto- que dice que no ha rival pequeño, el Racing es un especialista en papardas; en venirse abajo en el mejor momento; en decepcionar tras una hazaña. Es una costumbre tan intrínseca a El Sardinero que parece complicado que ni los Pitma, ni Chuti Molina, ni Iván Ania ni nadie sean capaces de terminar con ella.

De momento el partido llega como un compromiso rutinario, uno más en la Liga, algo que no viene nada mal en un Racing demasiado acostumbrado a vivir en un tobogán de resultados y emociones en una categoría que insiste en que le queda pequeña, pero de la que no es capaz de salir. Que no sea un examen adelantado ya es una buena noticia. La normalidad en sí ya es una excelente nueva en un club que la perdió durante mucho tiempo, y que ahora recibe al Langreo todavía con resaca de la exitosa visita al Barakaldo -a donde le siguieron más de 2.000 fieles- con la sensación que es sólo un partido más. No por falta de respeto al adversario, sino porque es solo una estación más en un largo viaje sin baches, parones ni averías en la catenaria, al menos por el momento.

Dentro de esa esperanzadora rutina, Iván Ania podrá echar mano de su once tipo casi al completo, con la única excepción de un Ritchie Kitoko que aún no se ha recuperado de su lesión. A cambio ha recuperado a Álvaro Cejudo, que entra en la convocatoria por primera vez desde la primera jornada, en la que fue titular para no volver a jugar más por una incómoda lesión que se ha prolongado mucho más de los que se esperaba en un principio. Sin embargo, no parece que vaya a ser titular, consolidada como está la línea de tres futbolistas que juega por detrás del delantero centro en un Racing ya casi abonado al 4-2-3-1, pese a que la receta original parecía más próxima al 4-4-2.

Así, si Iván Ania no comienza a rotar a sus jugadores ni decide dar descanso a alguno de sus titulares, el equipo titular está muy claro: el once tipo verdiblanco, con la citada excepción e Kitoko. La portería de Crespo la guardarán Buñuel, Jordi Figueras, Gil y Julen, que vio amenazado su puesto, pero que tras la lesión de Rulo vuelve a quedarse como único baluarte del lateral izquierdo.

Sergio Ruiz se ha hecho insustituible en el centro del campo, y Ania no ha dejado ver si su acompañante será Quique Rivero o si por el contrario optará por Rafa de Vicente para sustituir a Kitoko, como ya hizo la semana pasada. Por delante de ellos formarán Hidalgo, Enzo Lombardo y Cayarga, dejando de nuevo a un Dani Segovia en racha como delantero centro para que se reivindique de nuevo como ese inesperado nueve goleador con el que nadie -o casi nadie- contaba.

Iván Ania conoce además bien al Langreo, equipo al que entrenó y que conserva algunos de los futbolistas que estuvieron a sus órdenes, pero eso tiene poco que ver con la exigencia máxima autoimpuesta por un Racing que poco a poco va encontrando su sitio y su juego. Porque los puntos los halló desde el primer día.