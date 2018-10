Fútbol | Racing «Lo estamos haciendo a la perfección» Dani Segovia celebra su gol ante el Barakaldo enLasesarre. / Javier Cotera La seguridad defensiva, la efectividad, la gran rentabilidad de sus goles y la capacidad de sufrimiento, entre las claves del Racing para sus propios futbolistas ASER FALAGÁN y LEILA BENSGHAIYAR Santander Martes, 9 octubre 2018, 10:14

La solidez defensiva y un extraordinario modo no ya de marcar goles, sino de rentabilizarlos, la posesión y la capacidad de sufrimiento. Estas son a juicio del propio Racing las claves del resurgir de un equipo que el año pasado se quedó fuera de la fase de ascenso y tras su profunda reestructuración se reivindica ahora como candidato indiscutible a regresar a Segunda. Así lo ve el propio vestuario y en ello coincide el entorno. Porque el Racing vuelve a vivir buenos tiempos. Desde la modestia de la Segunda B, pero buenos tiempos.

Después de tres decepciones consecutivas y muchas incertidumbres en verano, el nuevo proyecto de Chuti Molina e Iván Ania marcha. Y marcha muy bien. Los 17 puntos de 21 posibles, un equipo invicto y casi imbatido y un liderazgo sólido, en especial tras derrotar el domingo al segundo clasificado a domicilio, lo demuestran. Como los más de 2.000 verdiblancos que siguieron al Racing a Laserrare en la séptima jornada. Sí; en la séptima. Los verdiblancos no sólo son el equipo menos goleado del grupo, sino que tiene el mejor balance de goles de toda la Segunda B (+10 ). Una frase de Jordi Figueras resume perfectamente este nuevo estado de ánimo: «Saber adapatarse a las circunstancias de los partidos es muy complicado y nosotros lo estamos haciendo a la perfección».

Los datos 9 partidos ha jugado el Racing entre Liga y Copa. Ha ganado siete y empatado dos. Ha marcado 16 goles y encajado tres. 17 puntos de 21 posibles suma el líder del Grupo II. Entre los 80 equipos de Segunda B, sólo la Ponferradina ha conseguido más. 92 puntos es la proyección que alcanzaría el Racing de seguir a este ritmo. Seis más que el récord en Segunda B. 9.777 abonados tiene el Racing, según la cifra oficial de ayer. Alrededor de un millar más que el curso pasado.

Además han superado ampliamente los 9.000 socios (siempre según las variables cifras ofrecidas por el club), con lo que la masa social ha crecido respecto al año pasado. De hecho, el club anunció ayer un nuevo registro oficial: 9.777 abonados y el entorno se ha reenganchado al equipo, pese a arrastrarse aún las consecuencias de algunos desencuentros pasados con Víctor Alonso y parte de la directiva de Higuera, que ya ha abandonado por completo el club. Esto, unido a la estabilidad económica que ha supuesto la entrada de un accionista capaz de inyectar liquidez de ser necesario -se acerca un nuevo pago concursal- ha devuelto la alegría; la sensación de que a la cuarta va la vencida.

Entre los 80 equipos de Segunda B, sólo la Ponferradina ha sumado más puntos que el Racing (19). También es el segundo equipo menos goleado (tres tantos, de nuevo por detrás de los leoneses, que han encajado solo dos) y el que mejor diferencia goleadora arroja: un +10, compartido con la Ponfe, que ha marcado doce tantos y encajado los dos citados, mientras que los verdiblancos suman uno más a cada casillero: 13-3.

Pero un dato resulta especialmente significativo. Un Racing que evidenciaba problemas para ver portería, a juzgar por la valoración cualitativa de sus partidos, tiene sin embargo una respetable marca: ha anotado en todos y cada uno de sus encuentros oficiales, ya fueran de Liga o Copa, con lo que son nueve los choques en los que los verdiblancos han hecho gol. Un pleno que sirve para liderar el grupo y afrontar la tercera ronda de Copa.

Y de paso ha reivindicado a Dani Segovia, un delantero que llegó para ser importante, pero no el hombre gol, esperanzado como estaba el Racing en incorporar otro ariete al final del mercado estival. Pero el refuerzo no llegó, Juanjo siguió en la plantilla, Jon Ander fue de más a menos y el veterano y trotamundos ariete madrileño ha asumido una función inesperada: la de hombre gol. Suma cinco en siete jornadas y ni mucho menos lo ha jugado todo. Prueba de la solidez verdiblanca es que en los 630 minutos de Liga el Racing no ha ido nunca por detrás en el marcador.

Así, un Racing al que se acusa de no ofrecer un juego demasiado vistoso y de que le cuesta ver puerta se ha reivindicado como imbatible. A veces ganando por la mínima y otras en el tiempo añadido. En muchas ocasiones sufriendo. Pero ya lo explicó el propio Iván Ania el domingo en la sala de prensa de Lasesarre: «El equipo supo sufrir. Si queremos ser campeones tenemos que adaptarnos a todas las circunstancias y ganar en todos los campos, y veníamos a uno de los más difíciles. Ahora toca seguir así.

El Racing se mira en el espejo y se gusta. Y lo que es más importante, también gusta a los demás. Y eso es porque gana, porque tiene un estilo definido de juego y porque mete goles. De eso último se encarga Dani Segovia, aunque su llegada al Racing generó ciertas dudas en algunos sectores. Que si no era un jugador conocido, que si venía de la Liga India... Dani Segovia y también Chuti Molina pidieron tiempo, y sobre todo respeto, para un jugador que prefería hablar sobre el campo. Y lo ha hecho. Segovia llegó con hambre y busca rivales que echarse a la boca. Cinco goles en cinco partidos. El máximo anotador racinguista se ha convertido ya en la referencia en ataque, a la espera de que Jon Ander entre en modo matador y lo acompañe. Lo cierto es que el Racing adolecía de falta de gol. Era una de las carencias del equipo a la que Segovia parece haber puesto punto y final. El espigado madrileño, como cualquier delantero, se crece cuando está en racha porque como decía Jorge Valdano, el fútbol, como la vida misma, es un estado de ánimo. «Estoy muy contento por llevar cinco goles porque marcar siempre es importante para los delanteros, aunque los tantos son obra y mérito de todo el equipo», señala. El ariete quiere compartir su buen momento con el resto de compañeros. Es consciente de que sin una defensa sólida y una buena sala de máquinas en el centro del campo sus oportunidades se verían mermadas. «Lo importante siempre son los objetivos grupales».

Para Segovia una de las claves del éxito del equipo es «ofrecer una propuesta interesante con balón», pero el delantero no olvida que el trabajo diario marca la pauta de lo que ocurrirá los días de partido. Intensidad, intensidad,intensidad. La bendita letanía que Iván Ania les ha hecho interiorizar como un mantra. Como se entrena es como se juega. «Estamos en una buena dinámica y hay que seguir así, trabajando con la misma humildad y sin distraernos de la buena dirección, siendo conscientes de que en esta categoría no hay partido fácil ni rival sencillo», asevera el madrileño.

El triunfo del pasado domingo en Lasesarre fue un aviso a navegantes. Con este Racing sí, como corearon más de dos mil voces en estadio al término del partido. Parece que con este bloque no hay fortín que no se pueda doblegar ni estadística que no se pueda romper. Pero aunque las perspectivas son bastante halagüeñas, aún es pronto para cantar victoria. «El triunfo en Baracaldo nos permite dar un paso adelante. No era fácil, pero supimos competir, adaptarnos al estado del césped y ofrecer una interesante propuesta con balón», dice Segovia. Y razón no le falta. Líderes en solitario con 17 puntos. El camino a seguir.

Es el capo de la zaga racinguista. Por veteranía, por saber hacer y por contundencia Jordi Figueras llegó al Racing con una misión clara:organizar una defensa de garantías. El partido del pasado domingo dejó ver una solidez en la zaga inédita hasta ahora y en buena parte él es el responsable. La prueba es que IvánCrespo sólo tuvo que intervenir en dos ocasiones para atajar sendos disparos de Dani Barbosa, uno de los delanteros del Barakaldo, que a pesar de intentarlo, no pudo franquear el muro racinguista. Figueras las ha visto de todos los colores en esto del fútbol. Por eso sabe que el equipo transita la autopista indicada. El peaje es el esfuerzo diario. Y en ese sentido el ilerdense está «contento y tranquilo» con su manera de disputar los encuentros. «Cuando el equipo tiene que jugar juega, cuando tiene que pelear, pelea», sentencia el veterano sin dejar un resquicio a la duda.

El inicio de temporada delRacing es satisfactorio. El equipo 'progresa adecuadamente' como figuraba en las antiguas cartillas escolares. «Hemos tenido un inicio de temporada muy bueno contra rivales que en teoría tienen que estar arriba peleando por el campeonato y luchando por meterse en play off y lo hemos solventado bastante bien». Este Racing aprueba. Y lo hace con nota. Aunque aún es pronto. Las calificaciones llegan en navidad y en junio, pero de momento no se puede negar que los de Ania hacen los deberes. Alumnos aplicados.

«Todavía queda un mundo, pero coger cuanto antes la primera posición –que ya lo hicimos la semana pasada– era importantísimo. Ahora a seguir en la misma línea y no soltar el primer puesto hasta el final», explica Figueras. Toda una declaración de intenciones. Para explicar la buena marcha del equipo el zaguero pone el acento en la posesión de balón. «A partir de ahí se generan las ocasiones de peligro, las jugadas por banda y también por dentro, y las llegadas a puerta», razona. Además no duda en que la entrega de todos los jugadores es otro de los factores de la ecuación que no puede pasar desapercibido. «Hay que pelear los partidos y hacer lo que trabajamos toda la semana para que luego salgan las cosas los domingos».

El partido enBaracaldo fue una prueba de ello. «Dimos lo que se esperaba de nosotros, que era competir y tener el balón. Creo que hicimos un partidazo». Jordi Figueras lo ha jugado casi todo. Acumula 466 minutos en las seis jornadas que se han disputado hasta ahora –en las que ha sido cinco veces titular– y hasta ha marcado dos goles. Otra de las tildes de este Racing que a veces se pone el disfraz de broker y encuentra la máxima rentabilidad a sus acciones.

Mantener la portería a cero no es tarea fácil para un portero, pero para Iván Crespo esa regla no vale. El arquero se convirtió en Lasesarre en el menos goleado de su grupo y con la seguridad que aporta es una de las piezas fundamentales en la buena dinámica en la que ha entrado el Racing. Sin embargo el de Viveda se apoya en la defensa para explicar el secreto de su éxito. «El equipo está defendiendo muy bien, prácticamente no nos generan ocasiones de gol y sobre todo lo importante es ganar. Esta claro que para un portero si dejas la puerta a cero mejor», explica el guardameta, que valora el trabajo grupal y considera que «este el camino. Estamos concediendo muy poco atrás y estamos llegando al área contraria con cierta facilidad». O lo que lo mismo, portería a cero y acierto en el área rival como fórmula para sumar de tres en tres. «El objetivo es claro: ganar cada partido para intentar ascender».

Tradicionalmente la portería del Racing siempre ha estado bien defendida, pero el trabajo de uno sólo no basta. La labor de los delanteros y el centro del campo también se antojan importantes para Crespo. «Si tienes un delantero que todos los domingos es capaz de marcar es más fácil para el equipo. En el caso del portero si eres capaz de sacar las pocas veces que te lleguen también estás ayudando al equipo, pero si no tienes una defensa como la que tenemos, un centro del campo que aprieta arriba a los rivales y los delanteros que desgastan a la defensa contraria eres incapaz de mantener esa puerta a cero».

El artífice del cambio de estilo del Racing es su entrenador IvánAnia, y para Crespo sus señas de identidad tienen mucho que ver en el esperanzador inicio de temporada que están cuajando. «Este año estamos haciendo las cosas muy bien y creo que somos un equipo que nos estamos haciendo respetar. Hay que seguir en esta línea. Está claro que es mas fácil seguir mejorando desde las victorias», señala el de Viveda, que no duda en definir al Racing como «un equipo que tiene alma, que es competitivo, que tiene espíritu». Y para eso se necesitan jugadores que no teman dejarse la piel sobre el césped. «Si vamos todos en el mismo barco es más fácil. Al final el equipo trasmite porque compite. Hay días que está más afortunado y otros menos, pero compite hasta el final y no da un balón por perdido».

Está de acuerdo con Ania en que el empuje de la afición es el jugador número 12 y otro de los factores que hacen exitoso a este Racing. «La afición desde fuera nos anima en los momentos difíciles y nos da ese aliento que nos puede faltar en ciertos instantes, y eso lo agradecemos mucho», confiesa el portero.