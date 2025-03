El Racing pierde un par de puestos y se queda a dos puntos del ascenso directo

Marcos Menocal Santander Lunes, 24 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Levante, Granada, Mirandés y Elche. Cuatro equipos sumaron de tres en la particular 'Liga de los ocho'. Por contra, Racing, Almería, Huesca y Oviedo ... se fueron para casa de vacío. La mitad ganó y la otra mitad perdió. No se puede pedir más igualdad y equilibrio entres los candidatos al ascenso en un campeonato que no perdona despistes y donde un triunfo se cotiza por encima de lo esperado a estas alturas de competición. El Levante se puso líder porque no falló ante un Castellón que es como un carta al aire; si le toca jugar bien y si no... Pues nada. Los granotas han remontado estos dos últimos meses desde la séptima posición y le han quitado el sitio a otros rivales que sin pinchar del todo no han sido capaces de darle la regularidad que se necesita cuando se está ahí arriba. Entre ellos el Racing, que con su derrota en Anduva baja de la segunda a la cuarta posición y pierde tres puntos con la cabeza a costa de un Mirandés que le arrebata la segunda posición a los cántabros y se mantiene infranqueable en su estadio.

Noticias relacionadas La resaca de Anduva Un día más para que los abonados compren entradas El Elche también sube y, por contra, el Huesca baja. Los ilicitanos también ganaron en su estadio a sus vecinos del Eldense y como pasa en esa zona tan concurrida, el que gana supera puestos. Se han colocado terceros, a un punto del ascenso directo. Mientras que el que no supo aguantar el tirón fue el Huesca que cayó con el Eibar, en Ipurua, y pierde comba. El fútbol responde a la teoría de las dinámicas y ante la que atraviesa el Levante ahora mismo poco se puede hacer. El conjunto granota es el más en forma del campeonato, con permiso del Mirandés, a quien nadie le gana en su estadio y con ello le está sirviendo para no bajar de la tercera posición. Para atrás Racing, Huesca, Almería y Oviedo pierden esta jornada lo que ganaron la anterior y se estancan Por contra, el Oviedo, el Racing y el Almería son todo lo contrario. Suben y bajan sin mantener el ritmo. Esa inestabilidad saca una semana sí y otra no a los cántabros del ascenso directo, al Oviedo le impide meterse entre los dos primeros y al Almería, favorito para muchos, llegar a las plazas de play off. Se acercan Burgos, Granada y Córdoba amenazan una sexta posición que parecía inalcanzable La jornada se cerrará hoy con ocho puntos de diferencia entre el líder y el sexto clasificado, cuando hace apenas cuatro fechas la distancia eran de tan solo dos. Y en medio de ese coto privado que protagonizan los ocho elegidos, los que parecían olvidados se acercan; el Burgos y Granada suman y si hoy lo hace el Córdoba, todos ellos se podrían quedar a un partido -es decir tres puntos- de rivalizar la sexta plaza. Ojo porque el peligro acecha. Poco importa el calendario cuando hay que jugar con todos, pero si se habla de dinámicas también de momentos. El Racing recibe al Zaragoza este sábado (18.30 horas), en el curso de más apuros de la historia reciente de los maños, y después jugará en el campo del líder. Del líder de hoy, quién sabe si lo será en quince días en esta Segunda de locos.

