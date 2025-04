Racinguismo infiltrado

Un abono por cuarenta euros, que da derecho a ver cuatro partidos, uno de ellos de vital importancia para tu equipo para el que es ... casi imposible encontrar entradas, que además permite conseguir otras tres localidades para los colegas con diez euros de descuento y, por si fuera poco, en un hipotético play off de ascenso podría dar acceso, de nuevo al estadio... Y es más, si se desea no ir al campo se puede ceder el asiento gentilmente, circunstancia que generaría un nuevo descuento la temporada que viene. Todo esto es una carambola a tres o cuatro bandas -según se mire- que ha perjeñado Jesús Setién Herrero (Santander, 2000), socio del Racing desde el 31 de enero de 2014 y, desde este martes también del Huesca. Sí, así es. También del Huesca. «El fin de semana lo miré y vi que era una opción. Las entradas tenían un precio de 25 euros e hice números», confiesa este artista de la infiltración que el próximo Sábado Santo, 19 de abril, podrá presenciar en la grada de El Alcoraz el partido de su Racing ante su 'otro' equipo, el Huesca. «Comprobé que en el Fondo Sur, justo, al lado de donde se ubica la afición visitante -es decir, la del Racing ese día-, el carné de socio, con menos de 25 años, tenía un precio de cuarenta euros, y dije... 'Me lo sacó'». Dicho y hecho. Ayer, a las 17.00 horas, Setién era ya el abonado número 8.088 del club oscense.

La jugada maestra de este escurridizo aficionado tiene varios porqués. El primero no merece una explicación muy detallada: «Soy un racinguista más y siempre que puedo voy a ver al Racing donde sea. Este año solo me he perdido los cuatro primeros desplazamientos, el resto no he fallado», admite el multisocio, cuyo racinguismo responde a una cuestión de principios que va mucho más allá de una cuestión de gustos o aficiones. La segunda de las razones es de nuevo una carambola, ya que en Huesca vive su hermana, Sofía, que trabaja en el hospital de la localidad aragonesa desde el pasado mes de diciembre y que, casualidades de la vida, su hermano va a ir a visitarla en las vacaciones. «Cuando se lo dije se reía, pero hoy, por ayer, ha ido a buscarme el carné al estadio». Y de paso se ha traído tres entradas para sus compañeros de 'locura'. «El Huesca sacó una promoción para los socios con la que podías sacar entradas con diez euros de descuento y he comprado tres, dos de quince y dos de veinte euros», explica el genio de El Alcoraz. «No se lo voy a cobrar, claro», admite con una sonrisa pícara. Eso sí, el vermú de antes de entrar al partido supongo que se lo tomará invitado.

Setién lo tiene todo estudiado. El día que juega el Oviedo en Huesca irá su hermana a verlo, «porque el Racing juega en Cartagena y yo iré hasta allí». Ese partido no lo pierde. Lo amortiza. Y el resto, también lo tiene controlado. «Cederé mi asiento para que lo compre un aficionado. No me importa», añade, mostrando empatía con la hinchada del Huesca.

Lo de este estudiante, licenciado en Ciencias del Deporte en la Universidad de Elche -por supuesto, también vio al Racing en el Martínez Valero- es una historia de amor racional. «En mi casa no había tradición de fútbol ni de Racing, pero yo vi lo que hizo el equipo en el plante; al día siguiente me hice socio y hasta hoy». Tal cual. Y desde entonces ha paseado su bufanda verdiblanca por toda España.

Setién pertenece a la peña Nukleo Asón, no porque tampoco frecuente o viva cerca de la zona oriental de Cantabria, sino por una cuestión práctica. Pragmatismo. «Vi que era una de las peñas que más viajaba y me gustó. Estoy a gusto». Uno más. En Valencia, hace cuatro días, era uno de los casi 700 racinguistas presentes. Si el Racing juega el play off en El Alcoraz, a este socio por partida doble lo mismo le sientan en el palco.