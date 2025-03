Un recibimiento de Primera

El Racing no iba solo al partido contra el Zaragoza. Nunca va solo, pero esta tarde menos. Desde las cinco menos cuarto, la afición ya ... estaba en la calle. Habían quedado para recibir al autobús y no fallaron. Algunos esperaban delante del Palacio de los Deportes, en La Ballena. Otros, en los alrededores del estadio, convirtiendo los aledaños en una previa repleta gargantas listas para dejarse la voz.

A medida que avanzaba la tarde, el jaleo subía. Cánticos, trompetas, el bombo marcando el ritmo y alguna bengala encendida entre el humo. A las cinco en punto, el autobús verdiblanco apareció y la marea verdiblanca rugió. «Lo lo lo lo, vamos, vamos Racing» coreaban mientras el vehículo avanzaba despacio, tragándose la presión como podía. Entre el humo y el ruido, los cristales reflejaban la intensidad del momento. Desde dentro, los jugadores miraban la escena con la mezcla de emoción y responsabilidad que da saberse parte de algo grande.

Cuando los jugadores bajaron del autobús, la grada improvisada no escatimó en gritos de ánimo. Nombre por nombre, uno tras otro, coreados entre aplausos. ¡Arana!, ¡Andrés, ¡Michelin!. Cada uno resonaba más que el anterior. Los futbolistas respondían con gestos, con miradas e incluso con algún aplauso discreto antes de perderse en la puerta del estadio que da acceso que los llevará hasta los vestuarios. Que no falte el apoyo, que hoy hay que sumar los tres puntos.

El ambiente estaba desatado. No cabía un alma más en el estadio porque las entradas volaron. No era un partido cualquiera. Desde antes de que rodara el balón, el Racing ya sabía que no jugaba solo.