El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Riki, durante un partido de la pasada temporada con el Albacete. AB

Riki o el reencuentro con el pasado

El mediocentro, gran duda del Albacete por una contusión en la tibia derecha, fue brevemente racinguista en la difícil temporada 20-21

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

Una de las grandes dudas del Albacete de cara a la vista del Rariki-cing es la presencia o no de un viejo conocido verdiblanco. ... Se llama Ricardo Rodríguez Gil-Carcedo, pero su nombre de guerra es, sencillamente, Riki, e ilustra como pocos la diametral metamorfosis racinguista del último lustro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  2. 2

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  3. 3 Alerta roja por lluvias en la costa: la tromba colapsa el tráfico en Santander, inunda calles y provoca retenciones en los accesos a la capital
  4. 4

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  5. 5

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas
  6. 6

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
  7. 7 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Gipúzcoa
  8. 8

    Quién era Vital Alsar y cuál fue su gesta con los galeones
  9. 9

    Muere la investigadora María Ealo de Sá
  10. 10

    Así están los Galeones de Vital Alsar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Riki o el reencuentro con el pasado

Riki o el reencuentro con el pasado