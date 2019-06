De Singapur a Palma sin entrada Ignacio Herrero, con la bufanda de Núkleo Asón, en la Gran Muralla en una foto de su archivo personal. / I. H. Ignacio Herrero, un cántabro en Singapur, tiene avión y hotel, pero no entrada, y ya el martes se abrió una campaña para conseguírsela ASER FALAGÁN Santander Sábado, 1 junio 2019, 15:55

En Singapur hay una familia racinguista. No hay una estadística oficial; el Icane no trabaja a tal nivel de detalle, pero evaluados los riesgos se puede asegurar sin temor a equivocarse que probablemente sea la única. Y vaya si es racinguista. Tanto que según se supo que el Atlético Baleares iba a ser el rival del Racing en la fase de ascenso a Segunda B Ignacio Herrero (Sobarzo, 1983) no lo dudó. Organizó un viaje a Palma de Mallorca con escala en Londres y Madrid y reservó hotel. Total, unos 1.500 euros. Solo un problemilla: que no tiene entrada. En el sorteo de ayer optaba a una. Para entonces, muchos racinguistas se habían ofrecido a darle la suya si resultaban agraciados. Una solidaridad que contrastaba con cierto malestar por el modo en que se han repartido los billetes. «La verdad es que estoy alucinado: gente que no me conoce de nada y seguramente le encantaría ir a Mallorca me ha ofrecido entrada en caso de conseguirla». Desconocidos y también conocidos: «Bastante que me ha mandado mensajes diciéndome que si consiguen entrada me la van a regalar».

Es, en lo que al verdiblanco se refiere, un reincidente. «El año pasado hice lo mismo, solo que el Racing no se clasificó para el play off, así que aproveché para visitar a mis padres», explica este ingeniero civil especializado en gestión de proyectos para consultoría. Desde Penagos convertido en trotamundos, porque a sus casi 36 años en Singapur suma otros trece en el Reino Unido, y dos aspectos vitales le mantienen vinculado a Cantabria. «Normalmente solo vuelvo por Navidad... y a ver al Racing». Y así, entre Penagos y Camargo, puede disfrutar fugazmente del racinguismo en casa como el impenitente que es, hasta el extremo de mantener el carné de abonado.

11.000 kilómetros aproximadamente recorrerá Herrero entre Singapur y Palma, con escalas en Londres y Madrid en su intento de acompañar al Racing.

No pide trato de favor ni quiere que las dificultades para conseguir entradas se personalicen en él. Pero tampoco oculta su decepción porque solo se pongan 40 a la venta. «Me imagino que en su momento le pasó lo mismo a todo el mundo. El Racing es el Racing y cuando salió la bola hablamos con unos amigos de la Peña Nukleo Asón y nos animamos a ir. Sabíamos que solo iban a dar 150 entradas y el riesgo de quedarnos sin ellas era muy alto -prosigue-. Sin embargo, estamos muy decepcionados por cómo se han desarrollado las cosas en cuanto a la gestión del club». Considera que se debían haber repartido más, independientemente del beneficiario: «Entiendo que a los patrocinadores hay que mantenerles al tanto; no sé dónde está el balance entre una cosa y otra, pero desde luego no está en 40 entradas solamente», argumenta.

«Los dirigentes están haciendo una labor espectacular, menos en el tema social»

Su plan, como el de sus compañeros de Núkleo Asón (una peña que lleva años sin perderse ni un solo deplazamiento del Racing) era hacer la cola pertinente para conseguir alguna entrada, aunque conscientes de que se arriesgaban a no tenerlas. Pero la cerrazón del Baleares se lo ha puesto aún más complicado y ha abierto, de paso, una ola de solidaridad en Twitter, con muchos racinguistas anunciando que participarían en el sorteo para, en caso de resultar agraciados, cederle una de las entradas. De hecho, insiste en que no quiere ser protagonista ni que se personalice en él. Pero es a su pesar el caso más ilustrativo y objeto además de una curiosa Fuenteovejuna en un secor del racinguismo. Una campaña que le ha dejado «flipado, la verdad»

«La idea -al hacer pública su situación- era denunciar cómo lo está gestionando el club. Y no quiero criticar a los actuales dirigentes, porque nos han salvado la vida. Les doy un 10 en gestión deportiva y están profesionalizando el club. Están haciendo una gestión espectacular, creo yo. Pero menos en el tema social, que deja mucho mucho que desear. El defensor del abonado parece un personaje mitológico».

El mérito de la afición

«Creo que es importante enseñar a todo el mundo la importancia de las cosas, y si bien los patrocinadores deben recibir su parte, los que están en la grada todos los domingos, los que nos quedamos despiertos hasta las cuatro de la mañana para ver al Racing por la tele o escucharlo por la radio, los que hacen tifos, los que se tragan viajes a campos muy pobres, etcétera, se merecen un mejor trato del club», se lamenta Herrero, que sigue al Racing a través de las emisiones en PPV, la radio y la web salvando una diferencia horaria convertida en otro océano, pero de tiempo.

Su historia ha calado mucho y el racinguismo se movilizó durante todo el día. Incluidos, por supuesto, sus compañeros de peña. Y para ellos renunciar a una entrada no es cualquier cosa, porque son racinguistas y viajeros impenitentes: «Es una pasada; qué buena gente hay por el mundo. ¡Y mi peña también! Los de Núkleo Asón han sido la releche».

«Si bien los patrocinadores deben recibir su parte, los que están en la grada merecen un mejor trato»

«Desde el primer momento me dijeron que me iban a ayudar absolutamente todo lo que pudieran. Y eso significa que igual alguno de los que han ido a cada viaje de esta temporada a lo mejor se queda sin entrada. Estos tíos no se han perdido ni un partido; han ido a todos los partidos siguiendo al Racing. Es increíble, en Núkleo Asón decimos que somos una familia y en momentos así lo ves de verdad. Su comportamiento me ha llegado al corazón desde el primer momento», explica.

Insiste en que entiende que el Racing tenga compromisos, pero no comprende la cantidad «porque si por ejemplo no subimos esos patrocinadores puede que estén o puede que no, pero los demás -la hinchada- sí estaremos». De momento, y compromisos al margen, solo 40 podrán estar dentro del estadio para ser testigos de lo que esperan sea el décimocuarto ascenso del Racing. Ignacio Herrero no está entre ellos... también de moento, porque a tenor de lo visto y de la campaña en marcha tal vez alguien esté dispuesto a cederle alguna de sus entradas.