España, pendiente de un milagro para no caer ante Dinamarca

Jornada dramática para España en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella. Los de David Ferrer se han quedado al borde de la eliminación tras un sábado gris con las derrotas de Pablo Carreño frente a Holger Rune (7-5 y 6-3) y de Jaume Munar ante Elmer Moller (2-6, 6-1 y 6-4).

Si Dinamarca gana uno de los tres partidos que tiene programados este domingo sellará el billete a la fase final de Bolonia (Italia), mientras que España quedará eliminada.

Si las bajas de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers eran preocupantes antes de comenzar este cruce, una vez arrancó, los peores temores se confirmaron. Carreño plantó batalla ante Rune y llegó a darle problemas en un trabajado primer set, pero al final la calidad y juventud del danés, que tiene doce años menos que el asturiano se impuso.

Ni empezar 0-2 abajo, ni perder una ventaja de 0-3 en el segundo set, ni jugar con el público en contra puso nervioso al número once del mundo, que cerró el primer punto de la eliminatoria para los visitantes y puso toda la presión en la raqueta de Munar, que nunca ha ganado un partido individual en esta competición.

El balear sí sabe lo que es ganar en dobles, pero en individual solo jugó un encuentro en una eliminatoria en 2017 ante Serbia ya sin nada en juego. Comenzó bien, levantando un 0-2 en contra y ganando seis juegos consecutivos, pero se hundió en el segundo set. En poco más de media hora, Moller, 113 del ránking, le pasó por encima con un 6-1 preocupante.

En el tercer set, donde debía imponerse la experiencia del mallorquín, este siempre fue a remolque. Tuvo que recuperar dos 'breaks', pero con el tercero, ya en el ocaso del set, no pudo. Moller, que se convirtió en el héroe de los daneses al ganar el punto definitivo a Serbia en febrero, volvió a vestirse de protagonista y puso un doloroso y difícilmente recuperable 0-2 en el casillero de Marbella.

Ahora solo queda aferrarse al milagro. España tendrá que ganar primero el dobles, en el que formarán pareja Munar y Pedro Martínez contra August Holmgren y Johannes Ingildsen, y después los dos individuales que, a la espera de cambios, medirán a Rune contra Munar y a Moller contra Carreño.

En toda su historia, España nunca ha levantado un 0-2 en contra. Si lo consigue, accederá a la fase final a 8 de Bolonia que se disputará del 18 al 23 de noviembre. Si no, Dinamarca será la que acompañe a Italia, clasificada como organizadora del evento, Argentina, Austria, Alemania y Francia, que han pasado sus respectivas eliminatorias.