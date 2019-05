Azara García de los Salmones se proclamó subcampeona de montaña en Otañes Azara García de los Salmones entra como subcampeona de España en la meta de Otañes el pasado domingo. Trail El combinado cadete de Cantabria se alzó con el título de campeón nacional en este Trail Rae disputado en la localidad cántabra DM . Santander Martes, 14 mayo 2019, 19:49

La atleta cántabra Azara García de los Salmones se proclamó el pasado domingo subcampeona de España de carreras de Montaña, en el Trail Rae de Otañes (Castro Urdiales), que además del campeonato individual acogió el nacional por selecciones, en el que el combinado cadete de Cantabria se colgó la medalla de oro.

Azara, a pesar de ser la gran favorita al título por su buen estado de forma y de ir en cabeza durante gran parte del exigente recorrido, acabó segunda, sólo fue superada en la meta por la vasca Ainhoa Sanz, que llegó ocho minutos por delante que la atleta de Los Corrales y se llevó el campeonato femenino absoluto. Ester Casajuana cerró el podio femenino tras 3h32'27'' fruto de una gran carrera.

Según ha señalado la subcampeona fue una carrera muy dura en la que estuvo buscando las buenas sensaciones desde el kilómetro, pero no llegaron. «También unos problemas gástricos me hicieron sufrir lo indecible, encontrándome sin fuerzas, con calambres y una lucha constante con mi cabeza, que quería abandonar. ¡Pero no hice! y lo conseguí, no me rendí, sufrí y luché hasta el final por cruzar esa línea de meta y no puedo estar más orgullosa», explica satisfecha la corredora cántabra.

El resto de la selección cántabra femenina, que logró la sexta plaza, estuvo integrada por María del Puy Pascual, Almudena Pérez Pelayo, Sira Camacho de Celis, Natalia Sáinz de la Maza y Alexandra Fernández Collado.

Los cántabros posan después del trail

En la categoría absoluta masculina, la selección cántabra ocupo la cuarta posición dentro de la clasificación de Selecciones Autonómicas. Joshua López García, los hermanos Pedro y Andrés Gómez Cobo, Diego Díaz Pando, Julián García Morodo y Jonathan Arobes Álvarez formaron el combinado regional que en ciertos momentos de la carrera estuvo ocupando la tercera posición, pero la aceptación de una reclamación por una lectura incorrecta de un chip, privó a los cántabros de subir al cajón del podio Andrés Gómez Cobo fue el primero en cruzar la línea de meta, siendo Diego Díaz Pando el segundo cántabro, seguido por Jonathan Arobes, cerrando la cuarta posición Pedro Gómez Cobo.

En ambas categorías absolutas, fueron los equipos de Euskadi los grandes dominadores en este Nacional.

Los primeros clasificados en la categoría absoluta en Otañes

También se celebraba el campeonato de España por selecciones autonómicas para las categorías cadete y junior y ahí sí que Cantabria exhibió su potencial. Cantabria confeccionó un equipo en la categoría cadete masculina integrado por Jon Baz, Unai Baz, Mikel Baz y Xabier Alonso, que obtuvó la primera posición, por delante de otras selecciones más potentes como la andaluza y la madrileña, que con 55 y 57 puntos, obtuvieron la segunda y tercera posición respectivamente.

Los cadetes de Cantabria que han logrado la medalla de oro junto a las atletas de andalucía, oro en la categoría cadete femenina.

El cadete Jon Baz Arkorta con 59'14'' ocupo la tercera posición, mientras que sus hermanos, Unai y Mikel, la cuarta y la décimo novena, respectivamente. Xabier Alonso la posición 36ª, mientras Iria Blas Rodríguez, única representante fémina entre los cadetes, ocupo la decimocuarta posición en su categoría.

En los júnior, Héctor Sánchez García y Héctor Puente Mazas ocuparon las posiciones 23ª y 46ª respectivamente, ya que acusaron el cambio de categoría y las distancias se les hicieron un poco largas. También en júnior, María González Fernández ocupó la séptima posición, y Lidia González Mantecón la décimo tercera posición.