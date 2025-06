Álex Gómez Magaldi Miércoles, 18 de junio 2025, 15:08 Comenta Compartir

Con 'Los cinco elementos', Carla Delgado quería subir varios escalones en su carrera. Para ello, decidió rodearse de mucha gente talentosa, que le ha ayudado a dar forma a un trabajo del que se siente profundamente orgullosa. «Esto empezó siendo algo muy pequeño, algo que empecé haciendo en mi casa con mi guitarra y un lápiz, mientras plasmaba lo que sentía, y que gracias al apoyo de muchas personas se convirtió en algo mucho más grande»

–Si tuviera que contarnos quién es usted, ¿por dónde empezaría?

–Siento que muchos artistas separan el personaje de la persona, pero en mi caso soy lo que soy, no hay ningún personaje. Soy una niña y una mujer a la vez, una chica que está persiguiendo los sueños que tenía desde pequeña y que poco a poco se va profesionalizando, va subiendo escalones. Creo que, si realmente quiero hacer algo en la música, tengo que ir a por todas. Para ser médico, tienes que estudiar muy duro, no es algo que te vaya a caer del cielo. Y lo mismo pasa aquí: todo requiere lucha, constancia y esfuerzo.

–Acaba de publicar 'Los cinco elementos', ¿qué le lleva a crear un proyecto en el que cada canción representa a un elemento de la naturaleza?

–De repente, un día me puse a componer y nació un tema que llamé 'Naturaleza', pero que con el tiempo pasó a ser 'Tierra'. Luego creé 'Aire', y un día de verano, en el que el sol pegaba fuerte, compuse 'Fuego'. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que podía hacer algo donde todo encajara. 'Los cinco elementos' es un álbum bastante variado a nivel emocional, porque cada elemento te invita a sentir cosas distintas. Por ejemplo, el 'Fuego' por lo general es visto como algo pasional y potente, pero también puede ser destructivo. Y por eso yo lo asocio con la ansiedad, con algo que tiene esa capacidad de consumirnos.

–Aparentemente son temas sencillos, pero en realidad están llenos de matices.

–Son cinco canciones que pueden parecer simples, pero que están llenas de sonidos pensados para evocar al elemento que les da título. Por ejemplo, 'Fuego' tiene mil detalles que te transportan directamente al fuego. Hasta ahora, hacía cosas bastante sencillas, pero esta vez me he arriesgado a jugar más con los sonidos, y la verdad es que me encanta cómo ha quedado todo.

—Con 'Los cinco elementos' da la sensación de que ha dado un paso más a nivel profesional, no sólo en la música, sino también en todo lo que lo rodea, como videoclips, fotos y estilismo.

–Es genial ver cómo tanta gente ha confiado en un proyecto como el mío y me ha ayudado a llevarlo varios escalones más arriba. Están ahí porque creen en lo que hago y porque sienten que puedo llegar lejos, y eso, a su vez, me hace confiar más en mí misma. Esto no habría sido lo mismo sin el talento de gente como los músicos Jaguayano y Neko del Río, el productor Javier Escudero, el fotógrafo Raúl Ruz o la estilista Greta Macchi, entre otras personas.

–Da la impresión, por lo que he ido viendo y leyendo, de que 'Agua' está siendo la gran sorpresa del EP.

–Me ha sorprendido mucho encontrarme con tantas personas que me dicen que es la canción que más les ha gustado: es la primera vez que escribo algo basado en una historia ficticia, que no forma parte de mis vivencias. Habla de dos personas que en su día se quisieron profundamente, pero que, por circunstancias de la vida, terminaron separándose y viviendo cada uno en una parte del mundo. Un día, ella enferma y decide escribirle una carta de amor, que mete en una botella y lanza al mar, con la esperanza de que le llegue a él. Años después, él encuentra esa botella, pero más allá de las palabras que se dicen, lo que realmente me interesaba era captar todas las emociones que surgen alrededor de la carta: una mezcla de nostalgia, amor, tristeza y esperanza.

–¡Qué historia tan intensa la de 'Agua'!

–Soy una persona muy sensible y vivo todo de una manera muy intensa, tanto lo bueno como lo malo. A veces eso puede ser duro, pero también tiene una parte positiva: cuando estoy mal, libero todas mis emociones en una canción, y a menudo me sorprende lo que soy capaz de crear en esos momentos. Creo que es fundamental que aceptemos que somos humanos, que tenemos una parte vulnerable y que no pasa nada por mostrarla.

–¿Hacia dónde mira ahora Carla Delgado? ¿Hay algo que le ronde la cabeza, algún proyecto, una idea que le esté pidiendo salir?

–Ahora mismo tengo muchas ganas de empezar a hacer conciertos, de montar una gira, y eso lleva mucho trabajo. Los artistas pasamos por distintas etapas: algunas más creativas, otras centradas en lanzar cosas nuevas y otras en las que lo que más te pide el cuerpo es tocar. Yo ahora estoy en ese punto: lo que más me apetece es presentar mis nuevas canciones en directo. Pero, aun así, nunca se alquier momento podría crear algo nuevo!