Marwan y la gira de su 20 aniversario llegan a Cantabria

Pilar González Ruiz Santander Viernes, 11 de abril 2025, 02:00

Antes de la fe, la música, que en cierto modo, también lo es. Esta tarde, el Palacio de la Magdalena acoge, en dos pases (19.30 y 21.15 horas), uno de los conciertos del ciclo 'A la luz de las velas'. En el Hall Real, el Cuarteto Adagio interpretará una selección de bandas sonoras de cine.

Celebrando sus veinte años de trayectoria, Marwan estará en Escenario Santander (20.30 horas) con una gira que encara su recta final. Sus varios premios otorgados como cantante y escritor, sumados a su nombramiento como Músico Por La Paz por el Parlamento Europeo ponen sobre la mesa una propuesta musical y personal de lo más interesante y polivalente.

También esta noche, el tour 'Beira Mar' recala en Ciclo Los Ángeles (20.30 horas), uniendo sobre el escenario el talento de Tiago Nacarato y Caina Cavalcante, portugués uno, brasileño el otro, exponentes de una nueva generación que se mueve entre la bossa y la samba.

En el Almacén de Little Bobby, como cada viernes, canciones de los años 80 y 90 en la Escuela de Calor comandada por David De Llera y Gonzalo Agudo, desde las 21.00 horas.

Marcos Bárcena estará en el London Pub de Torrelavega (21.30 horas), con su propuesta 'Abril live' y canciones folk, country y covers diversas.

Y en la sala Rock Beer The New, los raperos cántabros Herre e Ivn ponen de largo su EP 'Bajo Zero', recién publicado (21.00 horas). Además, showcases de JNG, Sinner y Ezno.

Mañana, el Café de las Artes recibe a Caamaño& Ameixeiras, el dúo gallego que parte del folclore local y hace una lectura propia. Dentro de la propuesta Girando por Salas, presentarán su segundo disco, 'Quitar o aire' (20.30 horas).

Intensidades Ortega, un grupo compuesto por Savina y Ander, con tintes electrónicos y oscuros, estará en el Centro Cultural Eureka (20.30 horas) presentando su trabajo 'Deseo'.

Mientras, post-hardcore y metalcore de la mano de 3 jóvenes bandas en la sala Rock Beer The New (20.30 horas): Calathea, desde País Vasco, los madrileños Havenlost y los locales To the Burial.

'Bolsa amarilla y piedra potente', la gira de Derby Motoreta´s Burrito Cachimba recala mañana en Escenario Santander (21.00 horas). Autoetiquetados como «kinkidelia», su música se mezcla con elementos del flamenco, rock andaluz y psicodelia construidos sobre el rock progresivo.

En la sala Niágara, la banda Santuario rendirá tributo a Iron Maiden y al concierto 'Somewhere in time' de 1987. A partir de las 22.00 horas.

Para finalizar la semana, el domingo, en el Bar Rvbicón, concierto de la banda cántabra The Spanish Peasant, veteranos de la escena con cinco discos a sus espaldas, el último, 'Ganar la luz'.