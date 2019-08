Canciones de rock para dormir bebés Temas de Lady Gaga, Beyoncé, Nirvana, Justin Timberlake y Tom Petty también se han transformado en canciones de cuna instrumentales bajo el proyecto Rockabye Baby EFE Viernes, 23 agosto 2019, 07:44

Canciones de la fallecida Selena, «Reina del Tex-Mex», como «Bidi Bidi Bom Bom» y «Dreaming of You» formarán parte del proyecto de Rockabye Baby, que convierte temas de grandes artistas y grupos como Metallica, Juanes y Taylor Swift en canciones de cuna, ha informado este miércoles esa plataforma musical.

El nuevo álbum, que sale al mercado el próximo 20 de septiembre, incluye doce temas de la popular artista, transformados en sonidos más relajantes gracias al uso de xilófonos, glockenspiel y otros instrumentos de percusión.

La artista entra así a representar el talento latino, que ya tiene entre los arrulladores de bebés al rockero colombiano Juanes, del que se eligieron temas suyos como «A Dios le pido», «Yerbatero», «Es por ti», «Volverte a ver» y «Me enamora».

'Lullaby Renditions' (interpretaciones de canciones de cuna) de Selena incluye éxitos como «Baila esta cumbia», «Amor prohibido», «Como la flor», «La carcacha», «El chico del apartamento 512», «Si una vez», «No me queda más», «Fotos y recuerdos», «Tú, solo tú» y «I Could Fall in Love».

De esta forma, la producción rinde un homenaje a Selena Quintanilla Pérez, el verdadero nombre de la artista texana de origen mexicano, asesinada a sus 23 años en 1995.

Canciones de Lady Gaga, Beyoncé, Nirvana, Justin Timberlake y Tom Petty también se han transformado en canciones de cuna instrumentales bajo el proyecto Rockabye Baby, del sello discográfico CMH Label Group.

La empresa ha informado de que ha vendido más de 1,8 millones de discos de Rockabye Baby y logrado 2 millones de descargas digitales.

Lisa Roth, creadora de la serie de Lullaby Renditions y hermana del cantante de la banda de rock Van Halen, David Lee Roth, ha decidido lanzar este proyecto a partir de la frustración que le produjo no encontrar un regalo musical para el bebé de una amiga que acababa de nacer.

El catálogo del proyecto Rockabye Babytiene más de 100 producciones, entre las que también están temas de artistas tan diversos como Beastie Boys, Adele, Drake, Johnny Cash, The Doors y la banda sonora de la exitosa obra de teatro musical «Hamilton».