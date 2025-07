Camisas a juego, buen tiempo y ganas de disfrutar iluminan la apertura del festival en Castro

Si en algo coincidieron las miles de personas que llenan el Estadio Riomar de Castro Urdiales desde primera hora de la tarde respondiendo a la ... llamada del Sonórica fueron las ganas de divertirse entre amigos al ritmo de un cartel compuesto por bandas de diferentes estilos musicales: pop, indie y escena urbana nacional. Para algunos venir al festival es solamente una excusa para juntarse, reírse y pintarse la cara. Llegados desde Madrid, el grupo de amigos compuesto por Rubén, Bea, Damián, Inma y Carolina lo tienen claro con sus camisas de patitos de goma a juego con el gorro. «Sabíamos que así nadie iba a poder copiarnos nuestras camisas», aseguraban entre risas. «El artista que más ganas tenemos de ver es Izal, aunque Viva Suecia también nos gusta mucho», añadían mientras calentaban motores.

Kiwis, flamencos y hasta aguacates eran algunos de los estampados que causaban sensación en los atuendos de los festivaleros. Juan, Raquel, María, Carlos y Alba apostaron por un personaje de dibujos animados más clásico: la Pantera Rosa y su llamativo color. «Aquí no hay medias tintas, para algunos puede ser la más bonita, la más fea, pero lo que nadie puede poner en duda es que es llamativa y no va a pasar desapercibida», confesaban. Este grupo de amigos ha venido desde León y ansiaban ver a Siloé.

Con nervios e ilusión por ser su primera vez en la cita musical de Castro llegaba Ainhoa desde San Sebastián. «La verdad que cuando confirmaron todo el cartel no dudé en comprarlo, tengo muchas ganas de ver a Love of Lesbian –protagonistas el sábado–, aunque Viva Suecia y Siloé también me parecen un planazo». Y es que muchos aficionados a la música llegan desde distintos puntos del norte para vibrar con el festival cántabro. Nerea y Nagore lo hacen desde Bilbao con la ilusión de disfrutar del directo de Dani Fernández –también referente de la segunda jornada–: «Aunque hay grandes nombres durante los dos días, nosotras somos muy fans de Dani Fernández y ha sido uno de los motivos por el que hemos decidido venir al Sonórica».

Aunque también los hay que barren para casa y no dudan en señalar que Rulo –con la Contrabanda– es su favorito. «Somos seguidores de Rulo desde su época en La Fuga», afirmaban entusiasmados Jorge y Carolina. «Hoycalentaremos con el resto del cartel, pero mañana –por el sábado– es nuestro día del festival, esperemos que el buen tiempo reine durante los dos días y podamos disfrutar». La música y las ganas sí que están aseguradas.