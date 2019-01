Patti Smith, primera confirmada en el Festival Noroeste D.H El festival celebrará su 33 edición del 6 al 11 de agosto en la playa de Riazor en A Coruña EP Martes, 15 enero 2019, 15:22

El 33º Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña, que tendrá lugar del 6 al 11 de agosto, ha confirmado este martes a través de un comunicado que la «madrina del punk», Patti Smith, actuará en la playa de Riazor acompañada de su «fiel banda».

La actuación de la estadounidense, de 72 años de edad, que por ahora es la única gratuita confirmada para este verano en España, tendrá lugar el viernes 9 de agosto a las 23,30 horas en el arenal herculino. Allí interpretará temas junto a su banda «que forman ya parte de la historia universal del rock», como 'People Have the Power', 'Gloria' o 'Because the Night', entre muchos otros.

Según la organización del festival, Patti Smith, considerada «como la más grande poetisa de la música estadounidense», hará un repaso de los mejores discos de sus más de cuatro décadas de trayectoria, «desde el icónico 'Horses' (1975) hasta su último trabajo, 'Banga', editado en 2012».

El 33º Noroeste Estrella Galicia se celebrará «con la misma filosofía urbana, ecléctica y de calidad de sus últimos cuatro años». En la pasada edición, el festival registró cerca de 90.000 asistentes y un 72% de cuota femenina. El cartel tuvo más de 85 bandas y artistas programadas.

Este año «repetirá sus más de 150 horas de música en vivo sobre escenarios singulares repartidos por toda la ciudad, para consolidarse de nuevo como una cita única y de referencia del verano peninsular».

La organización recuerda que el Festival Noroeste Estrella Galicia «es una cita musical única en España», que ofrece un programa «atractivo» con conciertos gratuitos al aire libre y que cada año reúne de media a 60.000 personas. Además, se considera «uno de los eventos musicales más imprescindibles del verano del norte peninsular».

«Fiel a la filosofía que viene caracterizando al festival en sus últimas ediciones», el Noroeste Estrella Galicia mantendrá en 2019 su carácter urbano con escenarios repartidos por toda la ciudad, que permitirán ofrecer al público «nuevas experiencias y otras formas de interactuar con la gente a través de la música».

También ofrecerá ciclos de programación para todo tipo de públicos a diferentes horas del día y de la noche. Contará además con sesiones matinales y el 'Ciclo Selección Noroeste', con directos en teatros y recintos a cubierto.