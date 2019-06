«No sé si será el agua o el aire que respiramos, pero de Lamasón salen grandes voces» Tradicional Álvaro Fernández, que comenzó a cantar a los 8 años, presenta su disco 'Y cae la noche', reivindicando el valor del legado musical tradicional VICENTE CORTABITARTE Viernes, 14 junio 2019, 07:54

Siendo un niño le subieron al escenario y, en él, se dio cuenta que disfrutaba tanto como lo hacía el público al escucharlo entonar con su prodigiosa voz de ocho años. La misma con la que domina ahora la canción popular.

Al cumplir la mayoría de edad en el mundo de la música, Álvaro Fernández se ha rodeado de buenos amigos y extraordinarios intérpretes para elaborar su tercer trabajo discográfico 'Y cae la noche', que presentará, el próximo viernes,14 de junio, en el auditorio David Bustamante de San Vicente.

-¿Cuándo se subió por primera vez a un escenario?

-Empecé a cantar con 8 años cuando estaba en el colegio de Lamasón. Dos profesoras que me habían oído cantar en las celebraciones y fiestas del colegio me apuntaron al concurso de la Canción Popular de Cantabria de Radio Nacional de España que se celebró en el Palacio de Festivales de Santander, esa fue mi primer toma de contacto con un escenario.

-¿Y qué sintió un niño de 8 años de Lamasón en un escenario tan impresionante como ese?

-Me lleve una sorpresa porque no sabía como me sentiría ante tanta gente y no sentí nervios, me di cuenta que como más me gustaba cantar era ante mucho público.

-¿Y a partir de ese momento cual ha sido su trayectoria?

-Dos años más tarde conseguí ser campeón infantil en el mismo escenario, después me uní al Trío Cantabria de la mano del que fue mi profesor Benito Díaz 'El Sarruján de Carmona', con el que estuve 6 años recorriendo los pueblos de Cantabria junto a otros chavales que formamos una gran cantera que perduró unos cuantos años. A partir 2007 continué con la panderetera Covadonga Bárcena y en 2013 fundé el grupo Ecos de Cantabria con Ana María García y Diego García.

-¿Qué persona es la que más influyó en usted musicalmente?

-En aquella época me fijé mucho en el estilo de Benito Díaz, ya que se asemejaba a lo que yo hacía. Más adelante he tenido otros referentes tanto de Cantabria como de Asturias, como los hermanos Agüeros, así como del repertorio de Vicente Díaz que ha marcado la línea de lo que estoy haciendo en la actualidad.

-¿Qué tiene el valle de Lamasón para que dé tan buenos intérpretes de la música tradicional?

-Es una pregunta que me hace mucha gente. No se si será el agua que bebemos o el aire que respiramos ya que es cierto que de allí han salido grandes voces, algunos muy conocidos como los hermanos Agüeros o yo mismo, pero es que hay muchos que lo hacen muy bien sin dedicarse a la canción.

-¿Qué vas a ofrecer en tu concierto del próximo viernes?

-Presentaré el disco de mi mayoría de edad musical que lleva por titulo 'Y cae la noche'. Coincide que ahora cumplo los 18 años que empecé en este mundo de la canción por lo que decidí rodearme de unos cuantos amigos con los que en algún momento de mi carrera coincidimos en el escenario o en grabaciones. Entre ellos tengo el honor de contar con Nando Agüeros que además de cantar conmigo escribió el tema que da título al disco. También con el cantante asturiano Vicente díaz, con la campeona de multitud de concursos como Puri díaz, con las hermanas Carrera campeonas de la jota aragonesa que vienen desde Huesca , también con Ana María Garcia, el guitarrista Diego García, el mariachi Estampas de Méjico, Vicente Prado y una banda de músicos.

-¿Cómo ha sido tu evolución?

-Sigo avanzando con el tiempo, es una progresión hacia canción más moderna sin perder la estética y el sabor de la canción montañesa, introduciendo algunos arreglos musicales buscando a un público más amplio.

-¿Cómo se presenta la temporada que está a punto de entrar en su momento más fuerte?

-Tengo una agenda bastante repleta de trabajo y conciertos, tanto a nivel individual como de Ecos de Cantabria. Este año además formo dúo cantando con Vicente Díaz con el que también tengo muchos conciertos que espero sean del agrado de todo nuestro público.

-¿Cómo valora el actual emomento de la música tradicional?

-Creo que está en un gran momento con muchos grupos en el candelero y mucha gente que está apostando por ella.