The Rad Trads regresan a Santander con su nuevo disco Comparados con The Band, los neoyorkinos actúan esta noche en Little Bobby para presentar su nuevo disco,'On Tap' PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Jueves, 18 octubre 2018, 07:35

Cuando una oportunidad se presenta por segunda vez, es mejor no pensárselo. Disfrutar del directo de The Rad Trads en Santander es posible este jueves. Vuelven a la ciudad para presentar su nuevo disco 'On Tap' (Hornblow, 2018).

Los neoyorkinos llegan a Little Bobby tras pasar por salas como el Blue Note o el Webster Hall, y convertidos en una de las bandas de directo más excitantes y originales de la Gran Manzana.

The Rad Trads firman temas de jazz bailable, optimismo y solos de viento infatigables. Estos veinteañeros vienen pisando fuerte también con sus proyectos en solitario para el sello Dala Records, fundado en NY por el trompetista Billy Aukstik.

Su personal estilo es un cóctel sobresaliente de música norteamericana donde el jazz, el soul, el rock y la americana se dan la mano. The Rad Trads despliegan una poderosa sección de instrumentos de viento (Patrick Sargent -saxo tenor, teclados- y Michael Fatum -trompeta-), una base rítmica firme (Michael Harlen -bajo- y John Fonseca Fatum -batería-), una guitarra de ensueño (Alden Harris McCoy) y cinco voces para pasearse por los estilos de la música popular. Siempre con una energía vibrante que les hace parecerse a The Band cuando su batería John Fatum coge el timón de la voz principal metiéndose en la piel de Levon Helm, o a la Preservation Hall Jazz Band de Nueva Orleans cuando se transforman en una brass band poseída por el Delta del Mississippi.

El concierto Jueves 18 de octubre Hora: 21.00 Lugar: El Almacén de Little Bobby [c/Del Sol 20, Santander] Entradas: Anticipada 15 euros - Taquilla 18 euros En Santander: 3er Tiempo (Plaza de la Esperanza) y Terminal Sur (Santa Lucía 30) Internet: www.entradas.liberbank.es [+gastos de distribución]

En su nuevo álbum, 'On Tap', exploran un territorio nuevo. Una muralla de vientos y guitarras psicodélicas se entremezclan con arreglos acústicos . Un sonido excitante que parte de algún lugar con Little Richard y Elvis Presley, pasa por los Stones, Dylan, Lou Reed y Springsteen y desemboca en el presente con la vista puesta en el futuro.

The Rad Trads han girado a lo largo y ancho de cuatro continentes, han recorrido los escenarios de quince países y cuarenta y un estados, habiendo abierto conciertos para nombres de la talla de Tom Jones, el desaparecido Charles Bradley, que también pasó por Santander, Taj Mahal o Buddy Guy.