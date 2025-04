Calma en el comercio de Santander: «Son marcas americanas, pero vienen de Europa»

El centro de Santander es un mar de franquicias. Decenas de tiendas compiten por el cliente con sus productos, y la mejor manera que tienen ... para poder captarlos es con el precio y la calidad. Y aquí entra, y mucho, el concepto arancel, con establecimientos que ofrecen productos 'marca' americana y que viven estos días pendientes de cualquier movimiento que tome Donald Trump, la Unión Europea, China u otro país que entre de lleno en esta guerra comercial a nivel mundial cuya repercusión en el cliente está aún por verse. Hay tiendas de ropa, de zapatillas, de tecnología y hasta de hostelería. Todo ello con el 'made in America', real o irreal, en sus etiquetas.

¿Y cómo están en todas estas tiendas que ofrecen productos norteamericanos? En principio, tranquilos. Pero también expectantes. Tranquilidad porque, aseguran, los productos, aunque sean americanos, llegan desde Europa, donde muchas marcas tienen producción, por lo que, en teoría, deben salvar los aranceles. Y expectación, porque la situación puede variar en cualquier momento y esto se ha convertido en un hervidero de novedades no ya cada día, sino cada hora. Y al mismo tiempo, algo temerosos. Preocupados de que esta situación lleve al consumidor a reaccionar con un cierto boicot al producto estadounidense y bajen las ventas por este motivo más que por el precio. «Hay gente que viene por la calidad del café, seguirán viniendo, pero igual menos», razonaba el encargado de la cafetería Starbucks del centro de Santander, Luis Blanco.

El sector textil es uno de los más demandados y existen diferentes ejemplos en la ciudad. Desde tiendas de ropa y calzado deportivo que comercializan marcas como Nike, Under Armour o Hoka, pasando por empresas internacionales como Levi's y hasta las que venden ropa de segunda mano con firmas como Carhartt, Dickies, Ralph Lauren y Tommy Hilfiger, por citar algunas. Todas ellas coinciden en sus argumentos:por el momento, sus productos no se han visto afectados en el precio, ya que, pese a ser estadounidenses, son enviados desde diferentes puntos de la Unión Europea y eluden así los aranceles. No obstante, aunque la teoría parece estar clara, los responsables de estos comercios mantienen precaución y cautela y siguen a la espera de ver cómo evoluciona la situación.

En el sector de la tecnología las expectativas son parecidas. «Prácticamente todos los productos son de operaciones intracomunitarias», asegura el encargado de la tienda Macniacos, Rafael Cobo. Un espacio donde venden todo tipo de dispositivos de Apple: cargadores, auriculares, teléfonos, tabletas y hasta monitores. Explica Cobo que «es más posible que la actualización de los aranceles afecte a las propias fábricas antes que a los consumidores» y admite, a su vez, que en la última semana sí que ha recibido preguntas de clientes sobre posibles aumentos de precio en los próximos días.

Hay un ámbito en el que sí que temen consecuencias reales: el de la hostelería. En el Starbucks situado en el Paseo Pereda, Luis Blanco lo tiene claro: «Para nosotros va a ser malo, no bueno». Este encargado estaba ayer acompañado por la jefa de la cafetería, Lucía Martín, quien confirma que «antes o después, acabará afectándonos». «Ahora, con la Semana Santa encima, hay muchos turistas, ya conocen la marca y vienen, pero a ver qué pasa en el futuro», comenta expectante Blanco mientras varios clientes disfrutan en el propio establecimiento de sus cafés. Con respecto a lo que está por venir, Martín sentencia que «o nos suben a nosotros los precios, o influirá en los pedidos o en los clientes».

El comercio, siempre golpeado por la coyuntura global, vive ahora pendiente de la evolución de la guerra arancelaria y de cómo puede afectar a su día a día, que no es otro que la relación con sus clientes.