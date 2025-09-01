Uno de cada cinco cántabros sufre estrés laboral de forma frecuente Además, casi la mitad de los empleados de la región afirma estar sobrepasado emocionalmente por el trabajo y sólo el 16% asegura no haberse sentido mal nunca

Héctor Ruiz Santander Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:04

Con septiembre llega el final de las vacaciones para una gran mayoría, y con ello la vuelta al trabajo y al estrés. Así ocurre para el 21,6% de los empleados de Cantabria, que afirma sentirse agobiado por motivos profesionales de forma frecuente o continua. Es el resultado que arroja un estudio elaborado mediante encuestas por la empresa laboral Randstad, que también señala que casi la mitad de los empleados, el 43,2%, declara experimentar estrés laboral de manera ocasional. Por el contrario, solo un 16% asegura no haber sentido nunca estrés relacionado con su trabajo.

El inicio de un nuevo ciclo laboral puede suponer un sobreesfuerzo para gran parte de la población activa, ante dinámicas de presión, carga de trabajo o falta de conciliación que afectan directamente al bienestar emocional. Una situación con la que uno de cada cinco empleados en la región convive habitualmente, concretamente el 21,6% de los trabajadores, un dato muy cercano al de la media nacional, del 21,2%.

A nivel estatal, el 79% de los encuestados cree que la falta de desconexión laboral impacta de forma directa en su salud y bienestar. Además, el estudio revela que el estrés relacionado con el trabajo es frecuente o constante para más de dos de cada diez participantes.

En lo más alto del ranking se sitúan Asturias (25,2%), Galicia (24,7%) y Canarias (24,3%), con uno de cada cuatro empleados bajo estrés frecuente. En el extremo opuesto destacan Navarra (13%) y Baleares (11,1%), seguidas de Castilla-La Mancha (17,2%) y Murcia (16,3%).

El 63,6% del total de mujeres encuestadas asegura sentir estrés de forma frecuente o recurrente, frente al 48,9% de los hombres a nivel nacional. Además, un 19,8% de ellas afirma experimentarlo «frecuentemente», una cifra notablemente superior al 13% de los varones. En el extremo contrario, los hombres se muestran más propensos a declarar que no sienten nunca estrés (16,6%) o que solo lo padecen rara vez (29,9%).

Por sectores, cabe destacar que en sanidad, uno de cada tres trabajadores (35,6%) asegura estar actualmente emocionalmente agotado, y un 43,3% lo ha estado en el pasado. En construcción, el 31,5% está actualmente agotado, el mismo porcentaje que ha vivido esa situación antes. En educación, el 29,8% sufre agobio en la actualidad, y un 35,1% lo ha sufrido previamente. En el caso de los trabajadores del sector tecnológico, un 25,2% está agotado emocionalmente hoy, y un 45% lo ha experimentado antes.

Por el contrario, los sectores con menor afectación emocional son la administración pública, donde un 41,3% no ha sentido nunca agotamiento y solo un 10,3% lo sufre en la actualidad; el sector de cultura y arte, en el que un 38,7% asegura no sentirse nunca agotado mentalmente; y el sector de la energía y medioambiente, con un 37,1%.