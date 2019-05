«Las empresas cada vez introducen más material reciclado» Fernando Blázquez. / María Gil Lastra 'EL RECICLAJE: IMPULSO SOCIAL Y ECONÓMICO DE CANTABRIA' Fernando Blázquez, gerente de la zona norte de Ecoembes, participó en la jornada organizada por El Diario MARÍA CAUSO Camargo Lunes, 27 mayo 2019, 21:01

–¿Qué papel juega Ecoembes en la reducción de residuos?

–Ecoembes es un protagonista más de toda la cadena. Al final lo que hacemos es juntarnos con administraciones, empresas y ciudadanos y, de alguna manera, tratamos de empujarnos entre todos para alcanzar los objetivos que marca la legislación. Nuestra labor es empujar a todos los palos de la población para comunicar la importancia del reciclaje.

–¿Está concienciada la ciudadanía de hoy en día?

–Hay un poco de todo. La ciudadanía es clave porque, si nosotros como ciudadanos no separamos los residuos, la industria del reciclaje se para. No hay grandes diferencias entre edades pero, curiosamente, los jóvenes no suelen ser los más recicladores a pesar de ser los más formados y concienciados sobre el tema. Quizá sea por esa etapa de rebeldía de juvenil que, hasta que no superas esta franja, no te pones a ello. Lo cierto es que la franja de 35 a 60 años cada vez separa más.

–A grandes rasgos, los números de reciclaje mejoran cada año, ¿qué papel juegan las empresas en esta mejoría?

–Es un papel clave porque son las encargadas de hacer que los envases de los residuos sean cada vez más sostenibles y, por ello, las empresas cada vez introducen más material de segunda mano reciclado o crean envases más ligeros. Por otro lado, financian a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, como Ecoembes, para que luego a su vez paguemos a las administraciones públicas el sobrecoste que les supone la recogida selectiva.

–¿Cuál es el límite de la industria del reciclaje?

–Nos sorprendemos cada día porque si viésemos todo lo que hemos avanzado en los pocos años que llevamos funcionando, no nos imaginaríamos llegar hasta donde estamos llegando.