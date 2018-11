Endesa cerrará dos de sus centrales de carbón al quedarse sin subvenciones Sede social de la eléctrica española Endesa en Madrid. / J. Lizón (Efe) La matriz Enel estima que invertirá 5.500 millones hasta 2021 en un «prometedor» mercado como es el español por la estabilidad regulatoria JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:45

Tal y como apuntaban todos los análisis del sector energético, Endesa tiene previsto clausurar dos de las cinco centrales de carbón con las que opera en España. Se trata de las plantas térmicas de Compostilla (León) y Andorra (Teruel), tal y como confirmó este martes el consejero delegado de la matriz italiana Enel, Francesco Starace, en la actualización del plan estratégico de la compañía hasta 2021.

Se trata de dos plantas de carbón en las que eran necesarias unas inversiones millonarias para adaptarlas a las exigencias medioambientales de la Unión Europea. De hecho, Starace aclaró que esas centrales funcionaban hasta ahora «porque tenían subvenciones y, al desaparecer, no hay razón por la cual deberían seguir operando».

El ejecutivo no prevé que esta decisión impacte en las cuentas anuales de Endesa. Al mismo tiempo, indicó que una de las razones por las que se está acelerando el desarrollo de renovables es porque son necesarias en el 'mix' eléctrico. De cara al año 2050, Starace señaló que se prevé que no haya gengeración de carbón en Erupa, y que, como mucho habrá una o dos plantas funcionando. «Hoy no se prevé seguir invirtiendo en el carbón» porque van a desaparecer.

Por otra parte, Francesco Starace alabó a España como un mercado «prometedor» en el que vuelve a tener sentido invertir. «A nivel político, tenemos un marco favorable y las inversiones pueden tener sentido», indicó.

Marco legal «definido»

El ejecutivo subrayó que la visión del grupo respecto a Endesa, donde posee un 70%, no ha cambiado y afirmó que gracias a que los gobiernos de España y Portugal «han definido» sus marcos regulatorios «es posible volver a invertir y crecer modificando el 'mix'». Endesa prevé elevar su plan inversor en los próximos años hasta los 5.500 millones, aumentando así su gasto de capital neto entre los años un 10% frente al periodo de su anterior plan. De esa cuantía, unos 1.700 millones serán para renovables.