Un error de Muface deja sin cobertura sanitaria a funcionarios adscritos a DKV

Cuando la peor crisis de la historia de Muface parecía estar resuelta, un error informático provocado por el propio organismo público volvió a sumir en ... el caos y la incertidumbre a los funcionarios, aunque en este caso solo a los que estaban adscritos a la compañía DKV, que se han quedado sin cobertura sanitaria al menos durante unos días. Son unos 200.000 mutualistas en toda España los que están aún bajo el paraguas de esta aseguradora alemana, aunque este periódico no ha conseguido confirmar si este incidente que les ha impedido asistir a sus consultas médicas u hospitales les ha afectado a todos o solo a una parte de ellos.

Estos 200.000 funcionarios son los que deben decidir a lo largo de este mes si se cambian forzosamente a alguna de las dos aseguradoras que sí seguirán prestando este modelo sanitario a ese millón de mutualistas durante los próximos años (Asisa y Adeslas), o se pasan a la sanidad pública, una vez que DKV ha renunciado a participar del nuevo concierto por entender que no le sale rentable. Pero durante este mes de mayo su sanidad sigue dependiendo de DKV y ya, a partir del 1 de junio, estarían bajo una nueva compañía, lo que implicará cambios de cuadros médicos y hospitales de referencia.

La sorpresa ha sido cuando muchos de ellos han acudido a sus consultas médicas y se han encontrado con que no podían ser atendidos porque, por equivocación, habían sido dados de baja en el sistema por parte de Muface, que en lugar de poner la fecha de finalización del servicio el 31 de mayo pusieron el 30 de abril, según ha podido confirmar en exclusiva este periódico.

«Estamos peor que si venimos en patera, porque no nos atienden», denunció una funcionaria jubilada que no pudo entrar al médico de dermatología con el que tenía cita. «La única solución que me dieron fue me pagara yo la consulta y luego lo reclamara», se lamentó. Su compañía aseguradora, DKV, le comunicó que estaban teniendo «muchas reclamaciones» porque el pasado 1 de mayo Muface dio de baja por error a miles de mutualistas en todo el territorio nacional.

Cambio forzoso este mes

Desde el Ministerio de Función Pública reconocieron a este diario que «hubo un fallo» de Muface, pero solo «durante unas horas» del pasado 1 de mayo, y aseguraron que no tuvo mayor transcendencia, ya que los pacientes «fueron atendidos con normalidad». Sin embargo, este periódico pudo confirmar con fuentes del sector que todavía el pasado miércoles al menos algunos funcionarios no fueron atendidos por sus médicos por estar fuera del sistema, aunque a lo largo de este jueves el problema ya se solventó.

Los más de 1,5 millones de mutualistas de Muiface tienen este mes de mayo para elegir libremente entre la sanidad pública (INSS) o la concertada, a través de las aseguradoras Adeslas y Asisa. Pero dentro de este colectivo, los 200.000 adscritos a DKV tienen este mismo plazo para realizar el cambio forzoso a una de las tres entidades mencionadas. Si no realizasen este cambio entre el 1 y el 31 de mayo, serán adscritos al INSS de oficio.

El nuevo concierto de asistencia sanitaria establece como novedad un segundo periodo para el cambio ordinario de entidad. Además de en enero, como recogía el anterior concierto, a partir de ahora los mutualistas podrán pedir también en junio el cambio de entidad, (de la pública a la privada, viceversa o entre aseguradoras).