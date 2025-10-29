El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los fabricantes europeos de automóviles advierten de «paradas inminentes» en las líneas de montaje por la falta de chips

El conflicto entre Estados Unidos y China por la nacionalización de Nexperia provoca una caída en los suministros de semiconductores, vitales para el sector del automóvil

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:55

La teoría del caos sostiene que el batir de las alas de una mariposa puede desencadenar un huracán en otra parte del mundo. En este ... caso, la industria europea del automóvil podría convertirse en víctima colateral de las disputas entre Estados Unidos y China. La Asociación de fabricantes de Automóviles europea (ACEA) ha advertido este miércoles de «paradas inminentes en las líneas de montaje» debido a la escasez de chips, después de que Países Bajos (bajo presiones de Trump) nacionalizara la empresa Nexperia, lo que ha provocado que su filial china suspenda las exportaciones de semicondutores a Europa.

