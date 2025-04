Google distingue a Incentro como aliado estratégico para su actividad en España La firma tecnológica, con 15 años de trayectoria en Cantabria y 80 personas en Santander, recibe en Las Vegas el premio 'Partner of the Year' para el negocio 'en la nube'

Incentro ha sido reconocida con el premio Google Cloud Country Partner of the Year 2025, entregado durante el evento Google Cloud Next '25 en Las ... Vegas. Este galardón reconoce a la tecnológica de origen holandés con sede en Cantabria como aliado estratégico en España en la adopción e implementación de soluciones basadas en Google Cloud, destacando sus logros en migraciones, modernización de infraestructuras y aplicaciones, desarrollo de soluciones nativas en la nube, gestión de datos y diseño de estrategias de seguridad en entornos cloud.

Según explica la propia Incentro, «este reconocimiento pone en valor la dedicación del equipo de Incentro Cloud España en el desarrollo de soluciones innovadoras y personalizadas para diversos sectores, entre los que se incluyen empresas nativas digitales, servicios financieros, retail y travel». Las iniciativas llevadas a cabo por Incentro han permitido a sus clientes «revolucionar sus modelos de negocio, mejorar su competitividad y optimizar sus costes mediante la implementación de soluciones tecnológicas a medida», detalla la compañía. Incentro tiene sus instalaciones españolas en Santander. Su origen en Cantabria entronca directamente con la vida personal de su fundador, de origen holandés, que encontró el amor en la región. A partir de ahí, la empresa siempre ha enarbolado su libertad para promover oportunidades en aquellos entornos donde surgen nuevas vías para elevar negocio, lo que ha derivado en que tenga delegaciones en enclaves como Kenia o Bali, que se salen del habitual circuito corporativo, recuerda. A más, la presencia de Incentro en Cantabria es notable, toda vez que la consultora tecnológica cuenta con cerca de 80 empleados y justo acaba de cumplir 15 años de trayectoria en la comunidad. No sólo eso, sino que la empresa se muestra como una «firme defensora de la fidelización del talento», con la práctica totalidad de su plantilla de Santander nacida en Cantabria. Carlota Brinquis, directora en Incentro Cloud España, abunda en que «en Incentro creemos en el poder de la nube para transformar negocios y en una innovación que sólo tiene sentido cuando se construye con cercanía y transparencia. Este premio es el resultado de un equipo que trabaja mano a mano, tanto con Google Cloud como con nuestros clientes, para llevar la tecnología más allá de lo esperado. Seguiremos impulsando su evolución con compromiso, creatividad y un enfoque que pone a las personas en el centro». En esa línea, Kevin Ichhpurani, presidente del ecosistema global de partners de Google Cloud, sostiene que «los premios a los partners de Google Cloud reconocen a aquellos que han creado un valor extraordinario para los clientes a través de la entrega de soluciones innovadoras y un alto nivel de experiencia». No sólo eso, sino que agrega que «estamos orgullosos de anunciar a Incentro Cloud España como ganador del Premio Google Cloud Partner 2025 y de celebrar su impacto en el éxito de los clientes durante el último año», manifestó. Gracias a una metodología centrada en el cliente y a la combinación de talento humano e innovación, Incentro Cloud España consolida su posición como referente nacional en la implementación de soluciones basadas en la nube de Google, presume la organización. Trayectoria reconocida La empresa defiende la evolución a lo largo de toda su trayectoria, que arrancó en 1996. Su equipo de más de 400 especialistas, distribuidos en España, Países Bajos, África e Indonesia, trabaja de forma local para ayudar a las empresas a alcanzar su máximo potencial con su experiencia en servicios Cloud, desarrollo de aplicaciones nativas, gestión documental, ecommerce, automatización de procesos y experiencia de usuario. Como Premier Partner de Google Cloud, Incentro ofrece servicios especializados para potenciar la competitividad de empresas de todos los tamaños. Desde la optimización de infraestructuras hasta la 'securización' de entornos y la gestión avanzada de datos. Además, su reconocimiento como Great Place to Work refuerza su apuesta por el talento y el crecimiento profesional.

