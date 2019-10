De Guindos: «No va a haber una crisis como la del año 2008, en absoluto» El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el del BCE, Luis de Guindos, este viernes en Sevilla. / Europa Press El vicepresidente del BCE alerta de las guerras comerciales y «el 'brexit' desordenado» como los principales riesgos actuales R. C. Sevilla Viernes, 4 octubre 2019, 21:46

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, se mostró este viernes «radicalmente optimista» pese a la «evidente desaceleración global de la economía», al estimar que «el escenario es muy distinto al de hace diez o doce años».

«No va a haber una crisis como la del 2008, en absoluto», sentenció el que fuera ministro de Economía español durante una conferencia en la Casa de ABC de Sevilla, donde recalcó que «los elementos hoy día son muy distintos y se afronta cualquier ciclo negativo con otras fortalezas que no se tenían, por eso no se va a repetir una crisis como aquella, ni a nivel europeo ni español».

El vicepresidente del BCE defendió las «fortalezas» de la economía española de la que «sólo se puede hablar bien, porque ha conseguido lo que jamás se había logrado, crecer durante cinco o seis años seguidos por encima de la media europea y con superávit comercial, algo que puede seguir haciendo sin problemas a pesar de la desaceleración». «En España se han corregido muchísimos desequilibrios y se han realizado profundas reformas tras el estallido de la crisis del 2008. Se ha completado un recorrido impensable hace muy poco y la economía goza de una fortaleza importante, no hay que ser catastrofistas, ni mucho menos. Que la desaceleración va a influir en España, sin duda, es imposible que no ocurra, pero de ahí a que vaya a repetirse una crisis como aquella va un mundo y soy optimista», apuntó.

Luis de Guindos, durante su intervención en el Foro ABC. / J. M. Serrano

«Capear el escenario»

De Guindos aseguró que España va a «capear mucho mejor un escenario como el que se presenta» con la desaceleración. «La deuda de las empresas y de las familias, por ejemplo, es bastante reducida, menor que la de muchos países de la Unión Europea. Además, no existe una burbuja inmobiliaria como la que se padecía cuando la crisis. Y también hay que apuntar que España es un país competitivo que está logrando cotas jamás alcanzadas, como mantener un superávit durante más de cinco o seis años. Gracias a las reformas que se realizaron en su día, la economía española está mucho mejor que hace once años y puede hacer frente de manera más fiable a la desaceleración global, de la que no se va a evadir pero que puede afrontar de otra manera. Creo que España puede seguir creciendo por encima de la media europea en los próximos años, incluso», dijo.

El responsabler del BCE subrayando dos elementos de riesgo principales que «pueden agravar la desaceleración», las tensiones comerciales con EE UU y el 'brexit' «desordenado». «Sigo pensando que el Reino Unido va a gestionar su salida de la Unión Europea de manera más razonable y ordenada, que van a tener cabeza y nadie va a cometer una locura. Pero si ocurre lo contrario, la volatilidad de los mercados será mayor y, lógicamente, es un riesgo porque este hecho añadiría muchas incertidumbres a un escenario que ya de por sí presenta algunas y que está viendo reducido el crecimiento», explicó.