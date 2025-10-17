El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Francisco Alcalá, consejero delegado de Celestia TST, en las oficinas de la empresa en el Pctcan. Daniel Pedriza

Francisco Alcalá

CEO de Celestia TST
«Hay que insistir a los jóvenes en que la carrera profesional de teleco es fantástica»

El directivo de la firma cántabra destaca el papel de la microelectrónica en la nueva era de Europa en pos de una mayor autonomía estratégica

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Celestia TST forma parte del futuro de la Unión Europea. La compañía santanderina, dentro del conjunto de sociedades por diferentes países que conforman el Grupo ... Celestia, participa en proyectos continentales para proteger los puertos de la UE o extinguir incendios forestales mediante el uso de robots. Especializada en microelectrónica y en el denominado 'Internet de las Cosas' (IoT, en inglés), su CEO, Francisco Alcalá, admite que la escasez de personal altamente cualificado es uno de sus mayores quebraderos de cabeza.

