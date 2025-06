La mayoría de delegados del metal aprueba el convenio y ponen fin al conflicto con la patronal

La mayoría de los 242 delegados de los trabajadores del metal en Cantabria sí respaldan el preacuerdo de convenio para los próximos cuatro años. En ... concreto, han sido 214 votos los que han emitido su voto favorable a la propuesta frente a 27 que lo rechazan y uno nulo. Así lo ha reflejado la consulta que ha tenido lugar esta tarde en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, con la que el sector pone punto y final al conflicto tras dos días de huelga, en lugar de los más de 20 que se prolongó el paro hace tres años.

Las proximidades del Paraninfo, en la santanderina calle Sevilla, poco antes de las seis de la tarde, estaban abarrotadas de gente a la espera de que se iniciase la convocatoria. Todos los presentes eran delegados que han acudido a la llamada para decidir el futuro del sector en Cantabria. El más inmediato es que no habrá más huelga y no se retomará el próximo jueves, tal y como estaba previsto en caso de que fracasase la propuesta este martes, porque la mayoría de las papeletas se han decantado por el sí al convenio alcanzado el pasado viernes entre sindicatos (CC OO, UGT y USO) y la patronal (Pymetal), después de dos tensas jornadas que paralizaron la actividad de algunos de los principales polígonos de la región.

Por ello, han pedido disculpas al inicio de la sesión los representantes de la comisión negociadora encargada de gestionar la votación. «Somos conscientes del infierno que hubo esos dos días en Cantabria y tenemos que pedir perdón al resto de sectores que se vieron afectados por la lucha», explicaron. No obstante, también han apuntado al mismo tiempo los miembros de la comisión que «ha funcionado la estrategia esta vez al empezar tan fuerte, en lugar de la anterior, que fuimos de menos a más y el proceso se prolongó más».

De hecho, los representantes sindicales expresaron su orgullo de formar parte de un sector «tan reivindicativo como es el del metal» y opinaron que la patronal «ha tenido una postura muy cambiante» en la mediación de esta ocasión. «Han visto que esto iba en serio y que éramos muy contundentes», insistieron los portavoces de la comisión negociadora.

Tras ese breve discurso, se ha procedido a presentar los principales puntos del acuerdo. Se ha vuelto a incidir en la subida salarial acordada del 3,5% en las nóminas del año en curso, mientras que en los próximos tres años (hasta 2028) el incremento será el que marque oficialmente el IPC anual más un 0,7%. Asimismo, se ha incidido en que no se han perdido derechos en lo que respecta al plus de distancia y que se contemple el trayecto de media hora como tiempo de trabajo. Se han destacado otros avances, como el incremento del plus de nocturnidad del 25 al 30% y elevar el seguro colectivo a 24.000 euros en caso de fallecimiento o incapacidad permanente.

Tras un breve turno de preguntas, se procedió a la votación. La representación del comité negociador dio la opción de realizar el sondeo a mano alzada. Sin embargo, parte de los delegados prefirieron que el voto fuera secreto, por lo que se habilitó una urna y papeletas con el sí y el no para expresar la postura. La consulta de esta forma se alargó más de una hora, dado que todos los presentes debieron pasar uno a uno a introducir su voto. Finalmente, se han leído los resultados, con un apoyo casi sin fisuras por el sí al convenio y que los presentes celebraron con un gran aplauso.