El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump. EFE

Harvard gana la primera batalla legal contra el gobierno de Trump

La jueza concluye que la acusación de antisemitismo era «una cortina de humo» para atacarla ideológicamente

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:34

Harvard ganó ayer la primera batalla contra el envite del gobierno de Trump, que le ha congelado más de 2.700 millones de dólares en ... fondos federales dedicados a la investigación en represalia por no someterse a su control. La jueza Allison D. Burroughs ha coincidido con la universidad en que el gobierno utilizó esos fondos como presión para violar su libertad de expresión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  2. 2

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  3. 3

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  4. 4

    La playa de Galizano huele a aguas fecales
  5. 5

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  6. 6

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  7. 7

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  8. 8

    García-Page defiende en Santander la quita de deuda autonómica
  9. 9 Consulta a qué hora pasa La Vuelta este jueves por tu pueblo
  10. 10

    ¿Se podrá observar el eclipse lunar en Cantabria?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Harvard gana la primera batalla legal contra el gobierno de Trump

Harvard gana la primera batalla legal contra el gobierno de Trump