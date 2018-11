Gibraltar destaca que la postura británica «mata cualquier atisbo de concesión» a España El primer ministro de Gibraltar, Fabian Picardo. / efe Picardo enfatiza que en el acuerdo de divorcio «no se ha hecho ninguna concesión» y que «la futura relación del Peñón con la UE será negociada por Londres» EUROPA PRESS Domingo, 25 noviembre 2018, 18:42

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha subrayado que las declaraciones del Gobierno británico sobre Gibraltar en el marco del Tratado de Salida de Reino Unido de la UE «matan cualquier atisbo de concesión a España». Así, considera que no se ha hecho ninguna concesión y que la futura relación de Gibraltar con la UE será negociada por Londres.

«Estoy muy contento por este documento tan específico del Gobierno británico en relación con las cuestiones planteadas por España en las últimas 72 horas. Esta comunicación de Reino Unido contrarresta directamente y es un toque en la cabeza para cualquier idea de que Reino Unido haya acordado aspecto alguno de la declaración de la UE a 27 sobre la futura situación de Gibraltar», ha apuntado Picardo en un comunicado oficial.

Además, Picardo considera que la carta remitida por el embajador de Reino Unido ante la UE, Tim Barrow, «contrarresta y mata cualquier atisbo de que Reino Unido haya aceptado parte alguna del intento español de excluir a Gibraltar de las negociaciones de los futuros acuerdos Reino Unido-UE».

Estas cartas «fijan clara e inequívocamente la postura de Reino Unido y así serán trasladadas al Gobierno español», ha indicado Picardo. «Quiero agradecer en nombre del pueblo de Gibraltar a la señora (Theresa) May por su defensa fiel e inquebrantable de Gibraltar, nuestra soberanía británica y nuestros intereses económicos».

Para Picardo, el Tratado de Salida que «ha logrado May (...) protege esos intereses» y «prepara el terreno para la negociación de la futura relación entre la UE y la familia de Reino Unido en su conjunto».

Picardo se refiere a la carta de Barrow en la que el Gobierno británico promete interpretar los acuerdos en el mismo sentido que lo haga el bloque comunitario.

La solución finalmente acordada no modifica ninguno de estos dos documentos, pero las notas de las actas del Consejo europeo recogerán la exigencia de España de que el Gobierno español tenga la última palabra sobre cualquier acuerdo que afecte a Gibraltar. La solución no está recogida en la parte jurídica del pacto, por lo que no es vinculante.