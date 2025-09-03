El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
BMW Vision CE bmw press

BMW reinterpreta su histórico C1: Así es el nuevo Vision CE, su segundo scooter con techo

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:00

El Grupo BMW exhibe en el salón del automóvil IAA Mobility 2025 el Vision CE, un scooter de propulsión eléctrica y diseño vanguardista, que según la propia marca alemana representa una «visión del futuro de la movilidad eléctrica en los centros urbanos».

Sin embargo, el concepto en el que se basa este modelo no tiene nada de nuevo… En realidad, tiene un cuarto de siglo y lo introdujo por primera vez el BMW C1, un scooter que, aunque no tuvo una gran acogida comercial, supuso una revolución por su techo o carrocería de seguridad, que permitía prescindir del casco y de la ropa de protección habitual.

El BMW Motorrad Vision CE se basa en aquella filosofía, ahora reinterpretada con un lenguaje de diseño más moderno. Además de su propulsión eléctrica sin emisiones, entre las características más destacadas del Vision CE se incluye, como el antiguo C1, un compuesto de tubos metálicos conocido como «jaula» que, junto con una construcción del asiento con cinturón de seguridad, permite la eliminación de la necesidad de casco, así como de ropa protectora, «ofreciendo a los motoristas una mayor sensación de libertad y una experiencia de conducción casual y despreocupada», establecen desde BMW.

La reducida altura total de la «jaula» y su diseño abierto y aireado, combinados con una larga distancia entre ejes, confieren a la Vision CE un aspecto estirado, dinámico y visualmente ligero. El uso abierto de aluminio revestido añade un toque técnico exclusivo.

Estéticamente, destaca la combinación del color básico blanco mate y el color de contraste negro, complementado con un banco de asiento mate con letras integradas y detalles en rojo neón en los gráficos.

Otro aspecto destacado de la Vision CE es su función de equilibrado, que permite al vehículo equilibrarse completamente cuando está parado.

El fabricante bávaro mantiene su apuesta por la electromovilidad urbana. En 2014, lanzó el C evolution, el C E 04 en 2022, y el CE 02 en 2024.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  2. 2

    Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña
  3. 3

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  4. 4

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  5. 5

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  6. 6

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  7. 7

    La playa de Galizano huele a aguas fecales
  8. 8

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  9. 9

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  10. 10

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes BMW reinterpreta su histórico C1: Así es el nuevo Vision CE, su segundo scooter con techo

BMW reinterpreta su histórico C1: Así es el nuevo Vision CE, su segundo scooter con techo