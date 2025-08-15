El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la festividad de La Paloma en Madrid este viernes. EFE

Ayuso defiende «todas» la expresiones religiosas pero alerta de un «choque cultural»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que defiende «procesiones, belenes y cabalgatas« junto a otros ritos, reprueba a la minoría extranjera que no se integra y pretendería «imponer» costumbres regresivas

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:54

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que regresó el jueves a la primera línea política tras sus vacaciones recorriendo la zona ... calcinada en Tres Cantos por los fuegos de esta semana, ha ofrecido esta mañana una comparecencia con motivo de las fiestas por la Virgen de la Paloma, festividad de primer nivel en la capital española. Preguntada al respecto, la dirigente del PP se ha referido por primera vez a la polémica suscitada en Jumilla (Murcia), donde su partido y Vox han prohibido la celebración de cultos musulmanes en espacios polideportivos municipales, lugares en los que se solían acontecer este tipo de festividades religiosas.

