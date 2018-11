Casado sitúa al PP como único partido alternativo a la «felonía» del Gobierno Pablo Casado, en un acto celebrado con las Nuevas Generaciones del PP, en Sevilla. / EFE Recrimina a Ciudadanos que los independentistas gobiernen en Cataluña y que el artículo 155 se impusiera con «limitaciones» EFE Sevilla Domingo, 4 noviembre 2018, 15:24

El presidente del PP, Pablo Casado, ha situado este domingo al PP como el único partido que puede liderar el constitucionalismo en España y que puede suponer una alternativa al PSOE y la «felonía» que cree que ha cometido el Gobierno al «retirar» acusaciones contra los líderes del procés.

En la clausura de un acto de Nuevas Generaciones de Andalucía, en Sevilla, Casado ha criticado que Ciudadanos haya ido este domingo a Alsasua a un acto de España Ciudadana, en el que también ha estado el PP, y que cuando él fue hace ya cuatro meses a apoyar a la Guardia Civil y condenar las agresiones lo hizo «sin necesidad de hacer tanto ruido».

Además, ha recriminado a la formación naranja que ahora diga que los independentistas no deben seguir gobernando en Cataluña cuando lo están haciendo gracias a las elecciones convocadas «de inmediato» por su petición y después de haber «limitado» el alcance de la aplicación del artículo 155 que puso en marcha el Gobierno del PP. «El PP siempre va a estar donde hay una reivindicación constitucionalista, llevamos cuatro décadas y nadie nos va a dar lecciones de como hacerlo», ha advertido a Ciudadanos.

Ha insistido en el que el PP es el único capaz de hacer una alternativa para acabar con un Gobierno que comete «auténticas barbaridades» contra la seguridad jurídica y la de todos los españoles. También se ha presentado como el único partido que no ha pactado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no va a hacerlo, y que ha dejado claro, a través de medidas legislativas, que no va a permitir que el independentismo «campe por sus respetos en Cataluña».

Para Casado es «inadmisible» que el Gobierno haya ordenado a la Abogacía del Estado retirar el delito de rebelión de su acusación a los líderes del procés y constituye una «felonía» cometida por Sánchez, un gesto que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le pedía para apoyar los presupuestos. «Es una felonía, es absolutamente inadmisible, que un Gobierno públicamente retire una acusación contra un delito tan grave» para permanecer «un días más en La Moncloa», ha recriminado Casado.

El acto del PP Sevilla, dentro de la precampaña de las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre, ha estado lleno de banderas españolas y andaluzas y ha contado con la intervención del candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, al que Casado ha situado como la única garantía de cambio en Andalucía. Porque «aquellos que han estado haciendo sobrevivir a Susana Díaz o que pedían el voto para la investidura de Pedro Sánchez en 2016 difícilmente pueden representar ahora un cambio», ha advertido en referencia a la labor de Ciudadanos en la comunidad.