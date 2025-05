Feijóo exige dimisiones a Sánchez por llevar a España al «colapso»

Alberto Núñez Feijóo exigió este miércoles dimisiones en el Gobierno y en la cúpula de Red Eléctrica Española (REE) por llevar a España «al colapso» ... el pasado 28 de abril. En una intervención muy dura, el líder del PP cargó contra el modelo energético del Ejecutivo y pidió una «investigación internacional independiente» sobre el apagón que afectó a la Península. «¿Qué pasó a las 12:33? No sé qué sería más grave: que lo sepa y lo oculte o no tiene ni idea», afirmó.

Desde la tribuna, el líder del PP recriminó a su rival que se escude en que no había alertas sobre la situación de la red. Le echó en cara que en los últimos cinco años el Gobeirno ha recibido hasta once avisos de riegos de inestabilidad que fueron ignorados. «Estaban tan cegados por su sectarismo -aseveró-, que son los más verdes del mundo, que llevaron a España a negro».

Feijóo cree además que el presidente no puede ser parte de la solución a la inestabilidad de Europa cuando no es capaz de asegurar el suministro energético. «¿Cómo puede pedir confianza para tiempos de guerra si no es capaz de asegurar el transporte o la electricidad en tiempos de paz?», le preguntó, antes de recordarle a Sánchez que le mandó una propuesta de pacto energético en septiembre, pero que no obtuvo respuesta.

Tras reprocharle que en más de 70 minutos de exposición no ha despejado ni una sola duda sobre por qué se produjo el apagón, Feijóo aseguró que habrá comisión de investigación en el Senado y reclamó dimisiones desde «toda la cúpula» del Ministerio de Transición por su «fanatismo» energético, hasta la de Beatriz Corredor, como presidenta de REE. «Su modelo energético ha fallado», le espetó a Sánchez, al que reprochó´ que haya tenido que «mendigar» energía nuclear a Francia y al que acusó de que «todo lo que toca, se deteriora».