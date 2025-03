Feijóo tilda de «bananero» el Gobierno de Sánchez y lo presiona con la fiscalidad de las clase medias

Alberto Núñez Feijóo volvió este domingo a Sevilla, la ciudad donde hace tres años empezó todo. Desde entonces el líder del PP ha recorrido un ... largo camino con muchas luces pero también con alguna sombra. A la espera de otra oportunidad para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa, el dirigente gallego no baja el diapasón contra su rival al que ve «noqueado», «amenazado» y «acorralado» y que antepone su propio interés al general. Esa es la razón, argumentó, por la cual el Ejecutivo de izquierdas «impide debatir en el Congreso» e «incumple lo aprobado en las Cortes», en referencia al «bloqueo» de las iniciativas que la mayoría absoluta del PP aprueba en el Senado. Frente a esa «decadencia democrática» propia más de una «república bananera», Feijóo dejó claro que existe otro camino y avisó al dirigente socialista que plantará batalla en los parlamentos, en las calles y en las urnas. Si no quiere una tendrá «tres tazas de democracia», proclamó en la clausura de la XXVII Interparlamentaria del partido.

En medio de un ambiente mitinero, con gritos de ¡presidente, presidente!, el líder del PP volvió a poner a Sánchez en el centro de la diana por incumplir la Constitución al no presentar los Presupuestos Generales del Estado y querer prórrogar los actuales (que ya están prorrogados). Una circunstancia que tendría que concluir en la disolución de las Cortes y en la convocatoria automática de elecciones como el propio líder socialista pedía en 2017. «España -insistió- no puede permitirse prorrogar lo que ya no quieren una mayoría de españoles». Mientras llega el momento de abrir las urnas, que confía sea más pronto que tarde, el PP mantendrá la presión y abundará en su estrategia de evidenciar la fragilidad parlamentaria de Sánchez.

Sin soltar la presa de la ausencia de Cuentas, que estudian llevar al Constitucional, los populares pondrán el foco de nuevo en la política fiscal y registrarán en el Congreso una proposición no de ley para deflactar la retarifa del IRPF para adapatarla al alza de los precios aprovechando el inicio de la campaña de la Renta este martes.

«Andalucía siempre inspira», dijo el líder del PP bajo la atenta mirada de Juanma Moreno, anfitrión del acto y quien en junio de 2022 consiguió mayoría absoluta en las urnas.