El PSOE revela que recibió un «microcrédito» de Cerdán para las primeras Elecciones Generales de 2019

El PSOE, tal y como le había reclamado el juez, ha remitido al instructor del caso Ábalos-Cerdán-Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, los ... pagos realizados a Santos Cerdán durante los últimos diez años y las donaciones y aportaciones hechas por el exsecretario de Organización. Y esos 78 folios de documentación, a los que ha tenido acceso este periódico, hay un dato sorprendente: el Partido Socialista asegura que Cerdán concedió un «microcrédito» a su formación política para las primeras Elecciones Generales de 2019, las que tuvieron lugar el 28 de abril de aquel año.

Según el informe entregado por el abogado de Ferraz Alberto Cachinero, ese préstamo 'electoral por parte quien entonces era miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez como secretario de Coordinación Territorial, se cerró el 24 de abril de 2019, solo cuatro días antes de los comicios que ganó Pedro Sánchez pero que debieron de repetirse en noviembre de ese mismo año ante la imposibilidad de crear un Gobierno por la imposibilidad de pactar con Ciudadanos.

En los papeles remitidos al Supremo aparece el concepto de «microcrédito electoral» junto a la cifra de 3.000 euros. Aquel préstamo por parte de Cerdán al partido se hizo «mediante transferencia, suscribiendo el correspondiente contrato, que fue objeto de devolución con los intereses correspondientes, exactamente 3.024,36 euros».

En ese apartado menciona también «una donación de 600 euros mediante transferencia que fue empleada para una donación colectiva que realizó el PSOE al Instituto de Salud Carlos III para la investigación del COVID».

«Esta donación que aparece reflejada en nuestras cuentas se realizó por transferencia personal y, en la información bancaria que nos facilitó, por la entidad bancaria no consta la cuenta de origen, aunque aparece como ordenante Cerdán», añade.

Por otro lado, el PSOE informa al Supremo sobre los pagos que hizo a Cerdán desde 2014, especificando que fueron 129.647,91 euros por los cargos que ejerció en el partido; más 425.636,99 euros del Congreso de los Diputados que, según subraya, «no son retribuciones del PSOE» sino transferencias de la Cámara Baja al grupo parlamentario socialista y, de éste, a Cerdán, deduciendo las aportaciones comprometidas. A ello suma 119.950,27 euros por liquidaciones de gastos.