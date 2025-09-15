El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El PSOE revela que recibió un «microcrédito» de Cerdán para las primeras Elecciones Generales de 2019

El partido remite al Supremo 78 folios de documentación sobre las cuentas de sus exsecretario de Organización

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:04

El PSOE, tal y como le había reclamado el juez, ha remitido al instructor del caso Ábalos-Cerdán-Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, los ... pagos realizados a Santos Cerdán durante los últimos diez años y las donaciones y aportaciones hechas por el exsecretario de Organización. Y esos 78 folios de documentación, a los que ha tenido acceso este periódico, hay un dato sorprendente: el Partido Socialista asegura que Cerdán concedió un «microcrédito» a su formación política para las primeras Elecciones Generales de 2019, las que tuvieron lugar el 28 de abril de aquel año.

