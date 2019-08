Vox exige una rebaja fiscal y medidas contra la inmigración en la Comunidad de Madrid La portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. / EP Rocío Monasterio confía en que sus propuestas sean «asumidas» por Ciudadanos en las próximas horas para desbloquear la investidura de la popular Díaz Ayuso ANDER AZPIROZ Madrid Jueves, 1 agosto 2019, 11:02

El acuerdo en la Comunidad de Madrid entre PP, Ciudadanos y Vox podría cerrarse en cuestión de horas. La portavoz de la formación de Santiago Abascal en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha presentado esta mañana un documento con las propuestas de su partido para apoyar la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso al frente de un Gobierno de coalición, en el que el liberal Ignacio Aguado ejercería de vicepresidente. Vox se quedaría fuera del Ejecutivo, tal y como exige Ciudadanos.

El movimiento es el mismo al que logró desbloquear la situación en la Región de Murcia. Ahora la formación de Albert Rivera debe valorar que las medidas de los de Abascal no son incompatibles con el acuerdo que ya firmaron hace semanas con el PP hace semanas. De dar el visto bueno, Vox votará a favor de Díaz Ayuso. En cualquier caso, desde Ciudadanos se insiste en que no se ha negociado nada con la aultraderecha y que aceptar sus propuestas no significa firmar acuerdo alguno.

En el documento presentado por Vox se plasman medidas en materia fiscal, familiar y educativa e inmigración. Así, se aboga por una reducción máxima impositiva, una auditoria de las subvenciones otorgadas en la última legislatura con el fin de garantizar que los fondos públicos no van destinados a entidades de carácter ideológico, respetar la potestad de los centros educativos para adaptar los contenidos formativos al ideario del centro o brindar información a las fuerzas de seguridad sobre los inmigrantes en situación irregular.